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30/09/2026 08:50

《中日關係》何立峰晤日本貿促會代表團，歡迎日企來華發展

　　國務院副總理何立峰29日在人民大會堂，會見日本國際貿易促進協會訪華團。何立峰表示，中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿夥伴，中國始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇。希望日本國際貿易促進協會把握正確歷史方向，繼續發揚對華友好傳統，為推動中日經貿合作發揮更大作用。

　　日本國際貿易促進協會新任會長岩屋毅表示，日本工商界願繼續同中方擴大交流，為推動兩國經貿關係繼續發展、深化互利合作作出貢獻。

　　中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅28日亦與岩屋毅會面。王毅稱，當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。希望日本國貿促和一切有識之士繼承友好傳統，推動日本做出正確選擇，拿出合格答卷。
《經濟通通訊社30日專訊》

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