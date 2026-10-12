《中國要聞》庫克卸任蘋果CEO後首次訪華，稱願擴大在粵業務布局

蘋果(US.AAPL)董事會執行主席庫克(Tim Cook)卸任蘋果CEO後首次訪華，於昨日（11日）在廣州與廣東省委副書記、省長孟凡利會晤。庫克表示，廣東是全球重要的製造業中心，擁有完備的產業鏈供應鏈、強勁的創新創造活力，對蘋果公司在華發展至關重要，公司願意進一步擴大在粵業務布局。



庫克表示，希望圍繞供應鏈協同、創新生態賦能、智能製造、綠色製造及銷售渠道拓展等方面，與廣東有關城市和企業探索更多合作機會。



孟凡利表示，蘋果公司是全球知名的科技領軍企業，不論是生產端、銷售端還是研發端都與廣東有著長期廣泛深入的合作，十分歡迎並支持蘋果公司與廣東各方面緊密對接，把更多創新產品、新興業務及研發平台放在廣東，拓展合作新領域新空間。



*年內第三次訪華，與消費者、創作者互動*



這是庫克今年以來第三次訪華，也是他於9月卸任蘋果行政總裁、轉任董事會執行主席後，首次以新身份訪問中國。雖然不再直接負責蘋果公司的日常經營管理，但庫克仍然會參與公司的對外事務，並繼續推動蘋果與中國政府、供應鏈合作夥伴及消費者之間的聯繫。



除了與地方政府官員會面，庫克此行亦安排了面向消費者和創作者的活動。昨日，他現身廣州天環廣場Apple Store，與現場顧客及蘋果產品用戶互動。此前一天，庫克現身廣州iPhone 18 Pro系列詠春主題短片拍攝現場，觀摩詠春傳承人的招式對決。當日晚間，庫克在微博上表示，很高興再次來到中國，並形容首次透過iPhone 18 Pro鏡頭感受詠春魅力，是一次難忘的體驗。



庫克此行恰逢蘋果新一代智能手機在中國上市。蘋果今年9月推出iPhone 18 Pro系列及首款折疊屏手機iPhone Duo，其中iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max已經上市，iPhone Duo則將於10月23日正式開售。市場研究機構Counterpoint Research的數據顯示，iPhone 18 Pro系列上市前三天在中國的銷量，較上一代iPhone 17 Pro系列去年上市首周的銷量高出12%。這一表現幫助蘋果在9月14日至20日當周登上中國智能手機銷量榜首。



《經濟通通訊社12日專訊》