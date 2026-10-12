《中歐關係》中歐貿易投資磋商達成16項成果共識，就混動汽車貿易達成諒解

中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什．謝夫喬維奇，10月8-9日在北京共同主持召開中歐貿易投資磋商機制（以下簡稱機制）第二次例會。雙方圍繞貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革等議題等形成了16項成果共識，包括「以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解」，並將繼續就醫療器械市場准入問題保持對話。



商務部歐洲司負責人就相關成果解讀指，中歐雙方以尊重事實、非歧視和符合世貿規則為基本原則，就電動汽車、混動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的實際出口利益和中歐混動汽車貿易的穩定發展。同時，雙方回顧此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐方將積極推進電動汽車案企業價格承諾和複審相關程序。



*探討降部分商品關稅，就歐盟外國補貼條例開展技術對話*



雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話，為中歐貿易投資合作營造公平、透明、可預期的環境。雙方願在此前良好合作的基礎上，就醫療器械和農產品等領域的市場准入問題進行交流，並繼續就歐盟對逆變器項目融資指導文件、化妝品和藥品監管等問題保持溝通。



*圍繞兩用物項合規貿易探討相互出台便利化措施可能性*



負責人又指，中歐出口管制對話機制建立以來，雙方保持了各層級密切溝通。雙方同意進一步發揮出口管制對話機制作用，加強政策溝通，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。雙方重申將致力於解決出口管制領域彼此關切，歐方將在解決兩用領域對華重點許可個案方面繼續推動取得進展。雙方圍繞中歐兩用物項合規貿易，探討相互出台便利化措施的可能性，歐方將考慮採取可能的對華便利化措施。雙方還同意就出口管制領域制裁列移單問題加強溝通，並在各自法律框架下，支持並實質性啟動相互移單流程。



*同意探討雙向投資合作，明年3月召開機制第三次例會*



此外，雙方積極展望了未來合作，認為中歐在新能源、人工智能、服務貿易、數字經濟、綠色低碳等領域合作潛力巨大，可進一步挖掘新機遇，拓展新空間。雙方同意探討雙向投資合作，中方一如既往歡迎歐盟企業來華投資興業，並不斷完善營商環境，同時期待歐方為中國企業營造公平、透明、可預期的營商環境，切實維護中國企業合法權益，增進中國企業在歐投資經營信心和預期。



展望下階段工作，雙方將繼續圍繞共同關心的重要經貿議題進一步加緊工作，共同推進第二次例會達成的成果共識落地。雙方還商定，將於2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方各層級將保持密切溝通，包括1月舉行部長級視頻會議。



負責人強調，中歐雙方重申穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴定位，並確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，探討深化互利合作，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。雙方一致認為，機制運行暢通、高效，第二次例會的成功召開是新起點，不是終點。雙方達成的成果共識，充分表明中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧，有效避免了摩擦升級。



*中歐均為多邊貿易體制堅定支持者，同意進一步加強溝通與合作*



中歐均為多邊貿易體制的堅定支持者和積極貢獻者。雙方均強調以規則為基礎的多邊貿易體制的價值，支持世貿組織改革，並強調遵守世貿組織規則的重要性。雙方同意以開放、建設性的方式進一步加強溝通與合作，就世貿組織改革所有相關議題開展討論，以期推動改革取得實質進展。



《經濟通通訊社12日專訊》