比亞迪計劃深耕歐洲大舉招聘，到2030年當地員工料增至超4萬人

據彭博報道，比亞迪(01211)(深:002594)計劃在歐洲大舉招聘，到2030年當地員工人數將增至超過4萬人。



報道指，比亞迪正尋求從單純的汽車出口商轉型為歐洲主要汽車生產商。負責公司海外業務的執行副總裁李柯周一在巴黎車展接受彭博電視採訪時表示，「比亞迪深耕歐洲的決心非常堅定，而且是長期的」。在被問及比亞迪在歐洲的招聘計劃時，李柯稱，到2030年公司在歐洲的員工人數「肯定會超過4萬人」，並提到「這一數字很快將超過1萬人」。



這將使比亞迪成為歐洲規模最大的非歐洲汽車業僱主之一。在中國汽車出口商面臨歐洲監管機構日益嚴格審視之際，這家全球最大的電動汽車製造商正在當地加大投資。



李柯表示，比亞迪計劃從汽車業及其他行業招聘員工，其中包括可能遭歐洲企業裁員的工人。



*仍在評估歐盟新限制影響，或在歐再建兩座工廠*



中國與歐盟上周結束談判，雙方達成一項廣泛協議，其中包括限制從中國進口的混合動力汽車數量。李柯表示，由於目前掌握的細節仍不足，比亞迪仍在評估歐盟新限制措施的影響。



與此同時，比亞迪位於匈牙利的歐洲首座工廠已進入投產準備的最後階段，目標是在第四季度開始量產。李柯表示，此後公司可能還會在歐洲其他地區建設兩座工廠，法國和西班牙均在候選名單之列。



《經濟通通訊社13日專訊》