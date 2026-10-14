【聚焦數據】內地9月新增人民幣貸款1.08萬億元，勝預期

人民銀行公布，前三季度人民幣貸款增加11.52萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前八個月人民幣貸款增加10.44萬億元計算，即8月新增人民幣貸款1.08萬億元，勝於市場預期的9750億元。



9月末，本外幣貸款餘額287.29萬億元，同比增長4.7%。月末人民幣貸款餘額283.44萬億元，同比增長4.8%。前三季度，分部門看，住戶貸款減少1.03萬億元，其中，短期貸款減少1.14萬億元，中長期貸款增加1062億元；企（事）業單位貸款增加12.55萬億元，其中，短期貸款增加4.64萬億元，中長期貸款增加6.53萬億元，票據融資增加1.24萬億元；非銀行業金融機構貸款減少5865億元。9月末，外幣貸款餘額5719億美元，同比增長3.1%。前三季度外幣貸款增加268億美元。



9月末，本外幣存款餘額357.52萬億元，同比增長7.6%。月末人民幣存款餘額349.45萬億元，同比增長7.5%。前三季度人民幣存款增加20.76萬億元。其中，住戶存款增加9.39萬億元，非金融企業存款增加3.16萬億元，財政性存款增加1.63萬億元，非銀行業金融機構存款增加4.41萬億元。9月末，外幣存款餘額1.2萬億美元，同比增長17.7%。前三季度外幣存款增加1394億美元。



《經濟通通訊社14日專訊》