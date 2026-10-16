《中歐關係》藍佛安與歐盟經濟委員、歐央行行長等會談：願就加強宏觀政策協調等開展溝通

中國財政部網站發文稱，財政部部長藍佛安今日在泰國曼谷出席世界銀行/國際貨幣基金組織年會和二十國集團(G20)財長和央行行長會議期間，應約與歐盟委員會經濟和生產力委員東布羅夫斯基斯、歐洲中央銀行行長拉加德和歐元集團主席皮埃拉卡基斯舉行會談，就中歐宏觀經濟政策等議題進行了交流。財政部副部長廖岷陪同參加。



藍佛安表示，當前世界經濟面臨多重挑戰，中歐作為主要經濟體應推動各方踐行真正的多邊主義，反對各種形式的單邊主義和保護主義，加強宏觀政策協調，維護國際產供鏈穩定，為全球經濟增長注入動力。中方願同歐方充分發揮中歐財金對話等機制作用，就完善全球經濟治理、加強宏觀政策協調等開展溝通。



藍佛安強調，全球失衡是複雜的經濟結構性問題，其成因源於經濟全球化發展和國際分工、主要貨幣主導地位、各國宏觀政策取向等多重因素，近年來還更多受到地緣政治、保護主義等非經濟因素影響。各方應全面、客觀、平衡看待失衡問題，通過開放合作與宏觀政策協調，推動全球經濟平衡、可持續增長。



*歐方期待與中方就公平競爭等深入交流*



歐方表示，歐中是重要經濟合作夥伴，歐方重視與中方深化政策溝通與協調。全球失衡加劇對宏觀經濟穩定構成風險，需要各方採取共同行動加快應對。主要經濟體都應推進結構性改革，持續優化經濟結構。歐盟正深化單一市場建設，著力增加投資，提高競爭力。歐方期待與中方加強財金領域宏觀政策對話，就全球經濟再平衡、公平競爭等深入交流，共同維護全球經濟金融穩定。



《經濟通通訊社16日專訊》