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AH股新聞

20/10/2026 09:19

《駐京專電》人行等11部門：支持北京、上海、粵港澳大灣區打造國際級創投中心

　　人民銀行、科技部、金監總局、中證監、國家發改委、工信部、財政部、人社部、國資委、國家知識產權局、外匯局近日聯合印發《關於金融支持建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心的指導意見》。《意見》明確，到2030年，構建與國際科技創新中心相適應的科技金融服務體系，在多元化、適配性、協同性、國際化等方面達到更高水平。支持科技創新全鏈條金融服務體系更加健全，直接融資佔比明顯提升。

　　《意見》從政策引領支持國際科技創新中心核心功能建設、協同聯動打造高水平科技金融服務高地、積極穩妥推動科技金融高水平對外開放、因地制宜健全契合區域特點的科技金融服務體系等方面，提出19項工作舉措。

*用好已設立社保科創基金，穩妥有序為科創領域提供資金支持*

　　在政策引領支持國際科技創新中心核心功能建設方面，《意見》明確，加快壯大耐心資本強化高端產業引領。支持北京、上海、粵港澳大灣區打造國際級創投中心。發揮國家創業投資引導基金耐心資本作用，在新興產業和未來產業領域投資一批子基金和項目。用好已設立社保科創基金，穩妥有序為科創領域提供資金支持。積極推動優質創業創新項目與耐心資本高效對接，加強耐心資本與孵化器協同聯動，強化對在孵企業和團隊投資賦能。支持發展併購基金，加強區域並購金融服務協同銜接，打通並購實施堵點卡點，激發併購重組活力。

　　人民銀行表示，下一步，將加強與相關部門的協同聯動，支持有關地區加強工作落實協調，共同推動《意見》各項舉措落地見效，以高質量金融服務有力支撐國際科技創新中心建設。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

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