《Ａ股行情》滬綜指高開0.14%，中國設國家數據集團

數據「國家隊」昨日宣布成立，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.14%，報3740.57點，深成指高開0.32%，創業板指高開0.28%；盤初AI應用、傳媒娛樂股造好，煤炭及石油等資源股低開。



昨日，國務院國資委公告稱，國家數據集團有限公司在河北雄安新區成立。新華社報道，該集團是一家以數據資源開發利用為主責主業的中央企業，集團成立旨在推進數據資源開發利用、釋放數據要素價值、服務人工智能發展、繁榮數據產業生態。集團將在有關部門指導下，加強央地聯動，深化產業協同，推動能力共用、經驗共享、業務共拓，共同做大數據價值、做強數據產業、做優數據生態。分析稱此舉有助於大幅提升數據資源配置效率，加快構建全國一體化數據市場。



個股方面，中國動力電池龍頭寧德時代(深:300750)第三季度淨利潤不及預期，今早大幅低開近5%，報246.13元（人民幣．下同）。公司昨公布，三季度實現淨利212.5億元，同比增14.5%，但經計算環比下滑5.8%；同期錄得營收1652.2億元，同比增58.6%。上半年實現淨利432.8億元。



另外，人行今日7天期逆回購操作量為零；同時，開展了800億元隔夜逆回購操作。公開市場有560億元逆回購到期，即今日淨投放240億元。



《經濟通通訊社21日專訊》