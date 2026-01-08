《中國要聞》廣州：建設先進製造業強市，到2035年培育超千個AI行業垂類模型

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣州印發《廣州市加快建設先進製造業強市規劃(2024-2035年)》，目標到2030年，先進製造業強市建設邁上重要台階，現代化產業體系建設取得顯著進展，產業體系整體效能明顯提升，形成萬億帶動、千億支撐、百億躍升的新格局。產業結構不斷優化，質量效益大幅躍升，數智化、綠色化水平顯著提升，在部分重點領域引領全球產業發展，邁入全球價值鏈中高端，建設若干世界級先進製造業集群，建成先進製造業強市。



展望2035年，人工智能與各行各業深度融合，產業規模穩步增長，培育超1000個人工智能行業垂類模型，打造若干具有自主創新能力的基礎大模型；推動建設1000個以上典型應用場景，在製造、生命健康、自動駕駛、城市治理、教育、文旅等領域廣泛應用，構建具有廣州特色的人工智能產業生態鏈，打造具有全球影響力的「垂模之都」。



*聚焦攻關可重複使用火箭技術*



另外，《規劃》提出，聚焦攻關可重複使用火箭技術，依托從化商業火箭液體動力系統試驗中心及總裝測試產業化基地，為中大型液體火箭研製提供堅實基礎，未來將面向全國科研院所、企業和高校等開放共享。推動南沙中科宇航液體火箭總裝測試基地建設和黃埔星河動力火箭總裝基地盡快落地，研發大推力、可複用液體火箭，打造低成本、高密度的航天發射能力。



《規劃》並提出，落實國家「東數西算」戰略，按照全國一體化算力網絡國家樞紐節點布局，鼓勵廣州市企業積極探索「算力飛地」發展模式。加強不同算力中心之間的網絡運力統籌規劃，支持以市場為主導的智能算力基礎設施建設，支持基礎電信企業建設智能算力中心。



同時，做大做強特色工藝製造，以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，發展模擬芯片、數模混合芯片、功率芯片、電源管理芯片、高性能數模轉換芯片等車規級芯片和工業控制領域芯片。推動布局建設硅光芯片產線，加大光芯片未來技術投入。

