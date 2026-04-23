《日入而息》羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元

又一村花園俱樂部洩個人資料影響逾9000人，私隱公署指欠缺資訊保安措施違規定

假文件訛稱海外遇意外詐騙旅遊保險，警拘9人涉款170萬，包括前現職保險經紀

創科創投基金優化計劃首批9間基金經理出爐，每基金須募資至少4.5億元配對政府出資

運輸署表示全面網上預約增四成名額，AI核實身份即日可發證

宏福苑第四日上樓，宏昌閣宏仁閣居民分批返家，有住戶冀取回樓契遺物

積金評級首季強積金淨流入120億微升0.36%，DIS吸資近35%，日本股票湧入13倍於其市佔率

本港3月份CPI按年升1.7%，低於市場預期1.9%；本港今年一至三月份失業率為3.7%，市場預期為3.8%

中環海濱活動空間短期租約批予恒地及耀榮文化合資公司，租期五年月租151.8萬元

澳洲會計師公會指71%中小企料今年業務續增，戰事對本港影響非全屬負面

會財局就恒大集團審計對羅兵咸永道處以3億元罰款及六個月執業限制；羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元

羅兵咸永道表示會財局施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶