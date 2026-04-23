《日入而息》羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元

|羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元
|羅兵咸永道表示會財局施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶
|騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)據報洽談投資DeepSeek，估值超200億美元
|佐丹奴(00709)下半年產品尚未加價，尖沙咀店料第四季以新形象重開；首季同店銷售增8.2%，網購增長逾40%
|中廣核礦業(01164)首季旗下礦山生產天然鈾580.9tU
|阿里千問「AI辦事」對外開放，首家接入東方航空
|又一村花園俱樂部洩個人資料影響逾9000人，私隱公署指欠缺資訊保安措施違規定
|中環海濱活動空間短期租約批予恒地及耀榮文化合資公司，租期五年月租151.8萬元
|積金評級首季強積金淨流入120億微升0.36%
|去年深圳機器人產業總產值達2426億元，同比增兩成
《即日市況》
|恒指跌248點收報25915失三平均線，北水流入86億元，中字頭穩市
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.32%止三連升，兩市成交超2.8萬億
《美元匯價》
|歐元最新報1.1694/95，日圓最新報159.71/76
《公司資訊》
|Momenta據報完成約5億美元Pre-IPO融資，已秘密啟動H股IPO
|九識智能據悉擬通過香港首次公開募股籌資約6億美元
|中國大型智慧出行平台T3出行遞表港交所，去年轉虧為盈利485萬人幣
|華勤技術(03296)首掛較招股價高近13%惟低於暗盤表現，每手賺985元；H股首掛收高逾13%，每手帳面賺1030元
|佐丹奴(00709)下半年產品尚未加價，尖沙咀店料第四季以新形象重開；首季同店銷售增8.2%，網購增長逾40%
|萬科(02202)據報提議將下個月到期的人民幣債券展期一年，首付本金比例為40%
|中國建築(03311)首季溢利按年跌9.6%，營業額跌9.2%
|立橋銀行與富衛澳門簽訂澳門銀保夥伴合作協議
|阿里千問「AI辦事」對外開放，首家接入東方航空；大麥娛樂攜手阿里通義發布潮玩創作者AI設計平台「妙呀」
|騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)據報洽談投資DeepSeek，估值超200億美元
|騰訊混元發布並開源Hy3 preview語言模型，Agent等能力大幅提升
|小米(01810)正式開啟MiMo-V2.5系列大模型公測，更新其Token Plan收費
|新地(00016)荃灣橫窩仔街住宅項目形瑨上樓書，全盤提供462伙主打兩房戶
|新火集團(01611)料非美元穩定幣佔比可達一成，內地最終會批准人民幣穩定幣
|深圳高速公路股份(00548)水官高速本月25日起終止收費
|中廣核礦業(01164)首季旗下礦山生產天然鈾580.9tU
|諾科達(00519)夥阿聯酋創新科技企業推進AI機器人在阿聯酋應用
|南航(01055)亞航重慶飛吉隆坡航班上爭執乘客並非公司員工
|奇瑞汽車(09973)與英偉達合作，共同開發機器人、輔助駕駛和座艙AI
|普渡機器人完成近10億元融資，估值超百億，藍思科技(06613)等參投
|泛遠國際(02516)楊志龍辭任董事兼財務總監，王添天接任
|百奧家庭互動(02100)董事會主席戴堅昨日增持16.6萬股
|中電信(00728)首季純利按年跌17%，營運收入跌2.3%；首季移動用戶淨增190萬戶，5G淨增1232萬戶
|環球醫療(02666)附屬發行5億人幣中期票據
|中國海外宏洋集團(00081)第一季收入按年下跌4.6%至55.2億人幣
|平安好醫生(01833)首季純利升1.38倍
|爪哇控股(00251)1.8億元售壽臣山物業，料錄虧損約1720萬元
|恒地(00012)夥希慎(00014)紅磡項目首岸截收逾7600票，超額認購逾33倍
《中國要聞》
|習近平稱運用好「義烏發展經驗」，走符合各自實際高質量發展之路
|國防部長董軍今起出訪俄羅斯，並赴吉爾吉斯出席上合組織防長會
|海軍宣傳片《向大洋》疑暗示第四艘航母，並喊話「小灣回家」
|商務部、市監總局發布行動計劃，加快推進服務貿易標準化建設；商務部表示著力打響「出口中國」品牌，落實對53個非洲建交國全面零關稅
|內地首季發電裝機容量39.6億千瓦，同比增長15.5%
|農業農村部表示新生仔豬17個月來首降，生豬供求逐步改善、價格企穩；首季糧油生產基礎較好，春播糧食進度過兩成；四方面促進農民穩定增收，提升鄉村特色產業發展水平；打造豐收市集、賽事演出、休閒露營等鄉村消費新場景
|市監總局對81家承諾自律電商「回頭看」，堵住「幽靈網店」監管漏洞；開展半年整治行動，嚴打互聯網廣告違法行為
|國家知識產權局對容易誤導消費者商標申請堅決駁回
|廣州市首季GDP同比增長6%，工業增加值、消費均增逾6%
|去年深圳機器人產業總產值達2426億元，同比增兩成
|海南與外賣平台協同治理食安問題，騎手提交線索查實後有獎勵
|內地3月共銷售彩票544億元，同比降6.6%
|人行5億逆回購利率平，持平到期量；SWIFT指3月人民幣國際支付佔比增至3.1%，排名重上第五位
|中紀委駐中證監紀檢監察組原組長王會民涉受賄被提起公訴；交通銀行授信審批部原副總經理胡曉冰涉受賄被「雙開」
|雀巢確認藍瓶咖啡將售予瑞幸股東大鉦資本
|抖音下架AI侵權視頻超53.8萬條，處罰違規帳號4000多個；抖音電商加強治理跨境膳食補充劑，嚴打偽造進口屬性、虛構品牌背景等
|自變量機器人發布具身智能世界模型WALL-B，下月起進駐真實家庭
|鴻蒙智行首季交付量同比增近42%，全系累計交付135萬輛
|一汽紅旗「未來運動轎跑」將於北京車展全球首秀
|特斯拉FSD入華再推遲，預期第三季度獲得全面批准
|文旅部表示「519中國旅遊日」活動即日啟動，擬投入超10億惠民補貼
《寶島快訊》
|台股收跌0.43%，報37714.15點
《大國博弈》
|伊朗馬漢航空4月26日起逐步恢復伊朗往返中國客運航班
|商務部指若中企因歐盟修訂網絡安全法遭歧視性待遇，中方將採取措施
|商務部表示美方關稅退款舉措是糾正錯誤的有益一步
《國際要聞》
|特朗普政府擬調整大麻管制分級，概念股上升；伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參謀長已被解職
|英國通過禁煙法案，2009年後出生者終身禁買煙草產品
|印尼財長提議對經過馬六甲海峽的船舶徵收通行費
《外圍經濟》
|地緣政治風險持續，印尼盾及其他亞洲貨幣走弱
|韓國第一季GDP按季上升1.7%，為五年半以來最快增長
|植田和男若釋鴿派訊號，日圓干預風險可能加劇
|Swift數據顯示美元3月在國際交易中佔比升至51.1%新高
|瑞士政府對瑞銀新規作出讓步，但仍要求額外補充約200億美元資本金
|三星電子3.7萬工人將舉行集會，為5月罷工做準備
|字節發布3D生成大模型Seed3D 2.0，提升幾何及紋理材質生成精度
《其他消息》
|又一村花園俱樂部洩個人資料影響逾9000人，私隱公署指欠缺資訊保安措施違規定
|假文件訛稱海外遇意外詐騙旅遊保險，警拘9人涉款170萬，包括前現職保險經紀
|創科創投基金優化計劃首批9間基金經理出爐，每基金須募資至少4.5億元配對政府出資
|運輸署表示全面網上預約增四成名額，AI核實身份即日可發證
|宏福苑第四日上樓，宏昌閣宏仁閣居民分批返家，有住戶冀取回樓契遺物
|積金評級首季強積金淨流入120億微升0.36%，DIS吸資近35%，日本股票湧入13倍於其市佔率
|本港3月份CPI按年升1.7%，低於市場預期1.9%；本港今年一至三月份失業率為3.7%，市場預期為3.8%
|中環海濱活動空間短期租約批予恒地及耀榮文化合資公司，租期五年月租151.8萬元
|澳洲會計師公會指71%中小企料今年業務續增，戰事對本港影響非全屬負面
|會財局就恒大集團審計對羅兵咸永道處以3億元罰款及六個月執業限制；羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元
|羅兵咸永道表示會財局施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶
|日本青森爆發高致病性H5禽流感，本港暫停進口該區禽肉及禽類產品
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