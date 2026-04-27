即月期指最後交易價25930跌35點，成交127342張

即月期指最後交易價25930，跌35點，高水4點，成交127342張。即月國指期貨最後交易價8759，跌15點，高水3點，成交207125張。另外，即月科指期貨最後交易價4940，升40點，平水，成交207473張。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 16:46
即月期指最後交易價25930，跌35點，高水4點，成交127342張。即月國指期貨最後交易價8759，跌15點，高水3點，成交207125張。另外，即月科指期貨最後交易價4940，升40點，平水，成交207473張。
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