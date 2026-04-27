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27/04/2026 17:24

港交所加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特及老鋪黃金等，6月中下旬分批登場

　　港交所(00388)宣布，將於今年6月15日及6月22日分兩批為17隻股票期權類別新增每周合約，進一步豐富衍生產品組合。

　　每周股票期權是港交所近年增長最迅速的衍生產品之一。自2024年11月推出以來，累計成交量已超過3600萬張合約。在2026年，每周合約已佔相關股票期權類別總成交量的約21%。

*17隻新品涵蓋安踏、紫金、泡泡瑪特等熱門股份*

　　首批10隻每周期權合約將於6月15日開始交易，涵蓋安踏體育(02020)、紫金黃金(02259)、藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、紫金礦業(02899)、老鋪黃金(06184)、嗶哩嗶哩(09626)、康方生物(09926)、攜程集團(09961)及泡泡瑪特(09992)。

　　第二批7隻合約將於6月22日登場，涉及新鴻基地產(00016)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)、舜宇光學科技(02382)、中國人壽(02628)、小鵬汽車(09868)及網易(09999)。

　　17隻新品推出後，港交所提供的每周股票期權數量將倍增至33隻。新增的每周期權合約可與現有月度合約互補，為投資者提供更靈活及有效的短期風險管理工具，滿足市場對短線對沖及交易策略的需求。
《經濟通通訊社27日專訊》

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