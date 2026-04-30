即月期指最後交易價25624跌316點，成交96188張

即月期指最後交易價25624，跌316點，低水153點，成交96188張。即月國指期貨最後交易價8654，跌114點，低水28點，成交105418張。另外，即月科指期貨最後交易價4876，跌36點，高水5點，成交118685張。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】白宮記協晚宴爆發槍擊案，你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？你認為特朗普會否被國內安全問題吸引，削弱對伊朗軍事動作力度？ ► 立即投票
30/04/2026 16:46
即月期指最後交易價25624，跌316點，低水153點，成交96188張。即月國指期貨最後交易價8654，跌114點，低水28點，成交105418張。另外，即月科指期貨最後交易價4876，跌36點，高水5點，成交118685張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/04/2026 16:31 即月期指最後交易價25624跌316點，低水153點
30/04/2026 15:14 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7147.5跌20.5點
30/04/2026 09:15 期指低開199點報25741，國指期貨跌70點報8698
30/04/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7199.5升31.5點
30/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數199343張增9319張
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