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30/04/2026 16:46

即月期指最後交易價25624跌316點，成交96188張

　　即月期指最後交易價25624，跌316點，低水153點，成交96188張。即月國指期貨最後交易價8654，跌114點，低水28點，成交105418張。另外，即月科指期貨最後交易價4876，跌36點，高水5點，成交118685張。
《經濟通通訊社30日專訊》

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