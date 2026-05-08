《日入而息》港府發行276億港元等值綠債及基建債，阿里否認數據中心使用被禁售英偉達芯片

|港府發行276億港元等值綠色債券及基建債券，超購約7.6倍
|崑崙芯啟動A股IPO輔導，港股上市進程仍正常推進中；百度旗下崑崙芯擬港上市，據報目標估值至少1000億人幣
|阿里(09988)否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片
|阿里(09988)第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引
|騰訊(00700)首季料多賺一成，關注AI投資或開始構成利潤壓力
|滙控聶智恆指伊朗衝突影響仍有待觀察，對環球增長、貿易及通脹預測均應非常審慎；滙控艾橋智稱密切關注宏觀經濟不明朗因素，可能因應一系列或將出現結果而調整目標
|國泰航空(00293)本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元
|政府委任林健鋒為洪水橋產業園公司董事局主席，6月生效，任期三年
|中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%
|網信辦表示美團(03690)、淘寶等平台積極響應算法優化，已實施63項改進措施
|中國移動(00941)發布移動模型服務平台MoMA，首創Token集約化運營模式；推進全國一體化算力網建設，開放萬億級詞元服務體驗包
|第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期
|世界黃金協會指全球投資者在4月開始重新湧入黃金ETF，錄66億美元淨流入
|國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受；上海自貿區管委會金橋管理局原局長呂東勝大搞權錢交易被雙開
|特朗普稱中美元首會談將按計劃舉行，中方重申暫無信息可提供；路透指特朗普擬率領較小規模企業代表團訪華；黃仁勳稱若被邀請非常樂意隨同特朗普訪華
|英國跨黨派議員代表團據報本月中旬訪華，七年來首次
|中國外交部回應英方裁定港駐倫敦經貿辦案2被告罪成：典型政治鬧劇，已提嚴正交涉；駐倫敦經貿辦行政經理涉違英國國安法遭判刑，港府嚴正駁斥指控與己無關
|恒指全日跌232點收報26393，百三億北水流入助陣，全周累升617點
|滬綜指今平收，本周揚1.6%，連漲五周
|歐元最新報1.1769/71，日圓最新報156.66/70
|階躍星辰據報將完成近25億美元融資，加速衝刺港股IPO
|二手車電商平台淘車車母企遞表申港上市，去年虧損擴大至9.2億人幣
|樂動機器人(01236)暗盤報52.5元，高招股價逾99%
|紫元元(08223)遭債權人提清盤呈請涉貸款355萬元，今日復牌
|高盛調高韓股目標至9000點，理由是市場低估半導體盈利前景
|網信辦表示美團(03690)、淘寶等平台積極響應算法優化，已實施63項改進措施
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|騰訊(00700)首季料多賺一成，關注AI投資或開始構成利潤壓力
|華僑銀行首季純利按年升5%至19.74億坡元；華僑銀行香港擴大中小企可持續金融規模至1500億，配合集團支持1.2萬家中小企目標
|萬科(02202)據報已告知美元債部分持有人已開始匯款以支付利息
|富衛(01828)香港去全年新業務首年保費按年升59%，年度化保費升41%
|中國移動(00941)發布移動模型服務平台MoMA，首創Token集約化運營模式；推進全國一體化算力網建設，開放萬億級詞元服務體驗包
|小米汽車加速出海，副總裁于立國兼任海外業務籌備組組長
|新世界(00017)柏傲莊現「摸貨」獲利成交個案，內地客3星期帳面獲利逾200萬離場
|據報Stellantis夥零跑汽車(09863)開發電動車
|吉利(00175)李書福到訪格力總部，邀請董明珠擔任「極氪品質體驗官」；極氪指任何帳號及內容聲稱可異常低價購車，均與極氪無關
|基石科技(08391)旗下Spark收購泰國24個快速直流充電點
|標普指長和(00001)附屬悉售VodafoneThree交易金額勝預期，估算出售一系列資產所得逾900億元
|OSL集團(00863)加入Mastercard萬事達卡加密合作夥伴計劃
|HKTVmall每周推出折扣優惠宣稱展開價格戰，京東(09618)逢周六可低至半價
|聯交所譴責澳亞集團(02425)及其6名董事、2名高級管理層
|越秀地產(00123)4月合同銷售金額按年下降約17.4%
|天虹國際(02678)終止收購美國紡織品加工及面料銷售業務公司
|綠地香港(00337)首四月合約銷售按年升約1.91倍
|威高股份(01066)首季未經審核收入按年增長約5.3%
|寶龍地產(01238)4月合約銷售額按年升13.5%，首四月跌14.5%
|天鴿互動(01980)公司的公眾持股量約為20.85%
|元征科技(02488)完成約1.9億股H股全流通
|中電(00002)伊朗衝突對集團在港燃料供應造成影響，惟對營運及財務狀況未構成重大影響
|招商證券(06099)董事長霍達辭去全部職務，官媒指將調往招商金控任總經理
|保利置業(0119)4月合同銷售金額按年升20%至42億人幣
|和鉑醫藥(02142)HBM7004的新藥臨床試驗申請獲美國FDA批准
|四環醫藥(00460)建議採納2026年股權激勵計劃
|國富量子(00290)與醫圖生科訂立戰略合作諒解備忘錄
|國泰航空(00293)本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元
|富智康集團(02038)首季純利升1.86倍至306.9萬美元
|世茂集團(00813)4月合約銷售額按年跌39.6%
|順豐同城(09699)附屬等人出資4億元人民幣成立基金，投資AI等未上市企業
|滇池水務(03768)曾鋒正式辭去董事長、執行董事職務，今日起生效
|大成生化科技(00809)與神舟生物科技合作生產輔酶Q10菌絲體
|明輝國際(03828)首季收入按年升14%，毛利率減少2.8個百分點
|青島港(06198)非執行董事及副董事長李武成辭任
|中銀香港(02388)特選客3個月最高2.6厘，匯立銀行2年期2.8厘全城新高
|晨訊科技(02000)首4個月收入按年下跌17.5%至1.16億
|中疾控表示中國無本次漢坦病毒感染病例報告，無涉疫自然宿主分布
|財政部下達今年支持學前教育發展資金458億元，同比增38%；下達15億元中央引導地方科技發展資金預算
|司法部全面推行「掃碼入企」，無「執法碼」不得進企業檢查
|工信部批覆6G技術試驗頻率：支持在部分地區開展試驗
|衛健委等八部門推16條措施，提高兒科供藥用藥能力
|瀏陽煙花廠爆炸增至37死1失聯，8人涉重大責任事故罪被傳喚
|內地汽、柴油價格明起分別上調320元、310元，年內第七漲
|全球首艘2.4萬箱甲醇雙燃料貨櫃船完工，命名為「東方智慧」輪
|外匯局廣東省分局在南沙、橫琴推出兩項便利化政策試點
|人行5億逆回購利率持平，淨投放5億
|國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受；上海自貿區管委會金橋管理局原局長呂東勝大搞權錢交易被雙開
|新能源車被遠程「鎖電」再掀關注，8車企曾被約談、3家被立案
|胖東來否認提價套補貼、價格欺詐，低價屬階段性促銷
|AI終端智能化分級國標出爐：L1-L4級，暫涵蓋手機、電腦、眼鏡等7類產品
|崑崙芯啟動A股IPO輔導，港股上市進程仍正常推進中
|中證協啟動「金融五篇大文章」試評價，新增居民財富管理指標
|4月A股新開戶數249.13萬戶，環比降46%，同比增三成
|春節擾動消退，內地4月出口增速料升至7.9%，進口維持兩位數增長
|台股收跌0.79%，報41603.94點
|台積電4月營收4107億新台幣，環比下降1%，同比增長17.5%
|中國外交部表示霍爾木茲海峽遇襲船上有中國籍船員，暫未有傷亡報告
|特朗普稱中美元首會談將按計劃舉行，中方重申暫無信息可提供；路透指特朗普擬率領較小規模企業代表團訪華；黃仁勳稱若被邀請非常樂意隨同特朗普訪華
|外交部表示中國駐俄使館代表將出席俄羅斯勝利日閱兵
|英國跨黨派議員代表團據報本月中旬訪華，七年來首次；中國外交部回應英方裁定港駐倫敦經貿辦案2被告罪成：典型政治鬧劇，已提嚴正交涉；駐倫敦經貿辦行政經理涉違英國國安法遭判刑，港府嚴正駁斥指控與己無關
|郵輪漢坦病毒個案增至八宗，潛伏期達六周，世衛強調不是另一場新冠
|美國貿易法院裁定特朗普政府最新的10%關稅不合法
|美國22歲網紅眾籌拯救Spirit航空，行動獲逾15萬人響應
|新加坡出招壓抑炒風，執行共管公寓禁售期倍增至10年
|日本政府據報在五月初多次干預外匯市場
|美國上周新領失業救濟人數按周增加1萬人，低於市場預期；聯儲局柯林斯反對貨幣政策聲明中暗示減息措辭；橋水達利歐指美國進入「大動盪」時期，建議黃金的配置為5%至15%
|印度投資者轉向海外市場，因國內缺乏AI題材且回報率低
|Coinbase第一季營收驟降31%，轉為虧損
|全球調解峰會在港舉行，李家超稱香港具備條件成「全球調解之都」
|世界黃金協會指全球投資者在4月開始重新湧入黃金ETF，錄66億美元淨流入
|甯漢豪稱觀塘連接啟德跑道區跨海橋樑擬加設行車通道，惟需考慮會否影響水上康樂活動
|荷蘭郵輪爆發漢坦病毒疫情，關日華稱病毒在香港整體傳播風險不算高
|花旗集團指中期目標有形股本回報率14%至15%，財富管理業務收入30%來自亞太區
|政府委任林健鋒為洪水橋產業園公司董事局主席，6月生效，任期三年
|中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%
|據報怡和集團計劃出售東南亞汽車經銷業務，估值最高達3.5億美元
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