《日入而息》港府發行276億港元等值綠債及基建債，阿里否認數據中心使用被禁售英偉達芯片

港府發行276億港元等值綠色債券及基建債券，超購約7.6倍

崑崙芯啟動A股IPO輔導，港股上市進程仍正常推進中；百度旗下崑崙芯擬港上市，據報目標估值至少1000億人幣

阿里(09988)否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片

阿里(09988)第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引

騰訊(00700)首季料多賺一成，關注AI投資或開始構成利潤壓力

滙控聶智恆指伊朗衝突影響仍有待觀察，對環球增長、貿易及通脹預測均應非常審慎；滙控艾橋智稱密切關注宏觀經濟不明朗因素，可能因應一系列或將出現結果而調整目標

國泰航空(00293)本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元

政府委任林健鋒為洪水橋產業園公司董事局主席，6月生效，任期三年

中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%

網信辦表示美團(03690)、淘寶等平台積極響應算法優化，已實施63項改進措施

中國移動(00941)發布移動模型服務平台MoMA，首創Token集約化運營模式；推進全國一體化算力網建設，開放萬億級詞元服務體驗包

第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期

世界黃金協會指全球投資者在4月開始重新湧入黃金ETF，錄66億美元淨流入

國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受；上海自貿區管委會金橋管理局原局長呂東勝大搞權錢交易被雙開

特朗普稱中美元首會談將按計劃舉行，中方重申暫無信息可提供；路透指特朗普擬率領較小規模企業代表團訪華；黃仁勳稱若被邀請非常樂意隨同特朗普訪華

英國跨黨派議員代表團據報本月中旬訪華，七年來首次