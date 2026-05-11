恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數235860張，減逾萬二張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(8日)共為235860張，較前減12739張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287108張，減12932張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/05(五)
|235860
|-12739
|287108
|-12932
|07/05(四)
|248599
|28654
|300040
|29126
|06/05(三)
|219945
|27200
|270914
|27699
|05/05(二)
|192745
|-11492
|243215
|-11235
|04/05(一)
|204237
|19963
|254450
|21098
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/05(五)
|132049
|-5751
|168533
|-6627
|07/05(四)
|137800
|15582
|175160
|15855
|06/05(三)
|122218
|4377
|159305
|4652
|05/05(二)
|117841
|-6455
|154653
|-5994
|04/05(一)
|124296
|5137
|160647
|5533
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇