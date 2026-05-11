期指低開73點報26194，國指期貨跌24點報8848

期指低開73點報26194，國指期貨低開24點報8848，科指期貨低開10點報5093。
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
11/05/2026 09:15
期指低開73點報26194，國指期貨低開24點報8848，科指期貨低開10點報5093。
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰11/05/2026 15:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7409.5跌9.5點
下一篇新聞︰11/05/2026 09:08 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7406.5跌12.5點
11/05/2026 17:35 《外圍焦點》美國公布成屋銷售
11/05/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報26305點，跌18點，低水102點
11/05/2026 16:31 即月期指最後交易價26323升56點，低水84點
11/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數235860張，減逾萬二張
11/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224584張減4407張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N