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期貨新聞

12/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26240點，跌15點，低水108點

　　即月期指在夜期時段開市報26238點，跌17點，低水110點，最新報26240點，跌15點，低水108點，合約成交217張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8870點，跌11點，低水12點，最新報8874點，跌7點，低水8點，合約成交251張。
《經濟通通訊社12日專訊》

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