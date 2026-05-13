即月期指最後交易價26293升38點，成交76636張

即月期指最後交易價26293，升38點，低水95點，成交76636張。即月國指期貨最後交易價8863，跌18點，低水13點，成交71123張。另外，即月科指期貨最後交易價5106，升18點，高水12點，成交124065張。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/05/2026 16:46
即月期指最後交易價26293，升38點，低水95點，成交76636張。即月國指期貨最後交易價8863，跌18點，低水13點，成交71123張。另外，即月科指期貨最後交易價5106，升18點，高水12點，成交124065張。
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