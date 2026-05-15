即月期指最後交易價25808跌529點，成交121354張

即月期指最後交易價25808，跌529點，低水155點，成交121354張。即月國指期貨最後交易價8661，跌199點，低水30點，成交133953張。另外，即月科指期貨最後交易價4924，跌164點，低水17點，成交209829張。

《經濟通通訊社15日專訊》