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15/05/2026 19:23

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國公布NAHB房屋市場指數

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國下周一10:00am公布4月工業生產、零售銷售及失業率數據
▷ 美國下周一10:00pm公布5月NAHB房屋市場指數，預測維持34
▷ 香港下周多家公司公布業績，含百盛、高鑫零售、貝殼等

　　中國公布工業生產等數據，及美國公布NAHB房屋市場指數，料為下周一（18日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，七國集團(G7)財長和央行總裁會議舉行（至19日）。下周一本港時間3:30pm，歐洲央行執委埃爾德森參加第三屆國際可持續準則理事會(ISSB)會議討論。晚上8:30pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行臨時總裁維納布爾在該行主辦的2026年金融市場會議上致開幕辭。

　　數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布4月工業生產，年率升幅料由5.7%擴大至6%；4月零售銷售年率升幅料由1.7%擴大至1.9%；4月失業率料由5.4%降至5.3%。10:00pm，美國公布5月NAHB房屋市場指數，料維持於34。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:百盛集團(03368)、高鑫零售(06808)等。

　　下周二（19日）公布業績的公司有:貝殼-W(02423)、嗶哩嗶哩-W(09626)、百度集團-SW(09888)等。

　　下周三（20日）公布業績的公司有:中通快遞-W(02057)等。

　　下周四（21日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)、聯想集團(00992)、網易-S(09999)等。
　　下周五（22日）公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。

　　此外，明日中偉新材(02579)將有基石投資者持股解禁，下周日百利天恒(02615)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社15日專訊》

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