即月期指最後交易價25612跌196點，成交103055張

即月期指最後交易價25612，跌196點，低水63點，成交103055張。即月國指期貨最後交易價8588，跌72點，低水10點，成交97451張。另外，即月科指期貨最後交易價4845，跌79點，平水，成交147374張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/05/2026 16:46
即月期指最後交易價25612，跌196點，低水63點，成交103055張。即月國指期貨最後交易價8588，跌72點，低水10點，成交97451張。另外，即月科指期貨最後交易價4845，跌79點，平水，成交147374張。
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