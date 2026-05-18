即月期指最後交易價25612跌196點，成交103055張

即月期指最後交易價25612，跌196點，低水63點，成交103055張。即月國指期貨最後交易價8588，跌72點，低水10點，成交97451張。另外，即月科指期貨最後交易價4845，跌79點，平水，成交147374張。

《經濟通通訊社18日專訊》