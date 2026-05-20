《日入而息》中俄加強全面戰略協作，據報香港將於7月推出全新黃金結算系統

中俄簽署加強全面戰略協作聯合聲明，以及能源等20項合作文件；《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，習近平稱堅定推進「背靠背」戰略協作；俄媒表示俄羅斯將延長中國公民免簽政策至2027年底

滙控(00005)艾橋智稱過去一年約300個董事總經理級別員工因為職能重疊而離任；集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資

長建(01038)指出售英國電力業務會否派特別息由各成員公司決定，無急切性出售其他資產

電能實業(00006)稱出售UKPN不代表業務策略轉變，地緣政治不會對業務構成重大影響

英媒：黃仁勳訪華期間，中國將英偉達遊戲芯片列入禁售名單

據報香港將於7月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳戶」方式結算

淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃

拓璞數控(07688)開高逾48%每手賺1261元，超購3763倍購6000手穩中；商業航天第一股拓璞數控首掛升幅擴至近80%收市，每手賺2111元

馭勢科技(01511)首掛開市即破發，現較招股價低逾7%，此前超購6776倍；馭勢科技首掛即破發收低近5%，每手蝕140元

億元豪宅印花稅率升至6.5%，立法會三讀通過，2月26日起生效

加密資產申報框架修訂條例草案周五刊憲，將於6月3日立法會首讀

許正宇稱四大方向深化離岸人民幣樞紐，港處理全球75%支付

中國商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降稅框架規模各300億美元或更多；中國商務部重申對稀土出口管制依法依規，會審核合規、民用許可申請；中美解決部分農產品非關稅壁壘，恢復美牛肉企業在華註冊