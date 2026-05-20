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期貨新聞

20/05/2026 19:01

《日入而息》中俄加強全面戰略協作，據報香港將於7月推出全新黃金結算系統

中俄簽署加強全面戰略協作聯合聲明，以及能源等20項合作文件；《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，習近平稱堅定推進「背靠背」戰略協作；俄媒表示俄羅斯將延長中國公民免簽政策至2027年底
滙控(00005)艾橋智稱過去一年約300個董事總經理級別員工因為職能重疊而離任；集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資
長建(01038)指出售英國電力業務會否派特別息由各成員公司決定，無急切性出售其他資產
電能實業(00006)稱出售UKPN不代表業務策略轉變，地緣政治不會對業務構成重大影響
英媒：黃仁勳訪華期間，中國將英偉達遊戲芯片列入禁售名單
據報香港將於7月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳戶」方式結算
淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃
拓璞數控(07688)開高逾48%每手賺1261元，超購3763倍購6000手穩中；商業航天第一股拓璞數控首掛升幅擴至近80%收市，每手賺2111元
馭勢科技(01511)首掛開市即破發，現較招股價低逾7%，此前超購6776倍；馭勢科技首掛即破發收低近5%，每手蝕140元
億元豪宅印花稅率升至6.5%，立法會三讀通過，2月26日起生效
加密資產申報框架修訂條例草案周五刊憲，將於6月3日立法會首讀
許正宇稱四大方向深化離岸人民幣樞紐，港處理全球75%支付
中國商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降稅框架規模各300億美元或更多；中國商務部重申對稀土出口管制依法依規，會審核合規、民用許可申請；中美解決部分農產品非關稅壁壘，恢復美牛肉企業在華註冊
中國外交部回應中美經貿合作：雙方將盡快鎖定成果做好落實；對俄免簽延長至2027年12月31日
　
《即日市況》　
恒指收跌146點報25651險守牛熊線，北水流入57億元，晶片股強勢成亮點
　　　　
《深滬股市》　
中俄元首簽署聯合聲明，滬指微跌0.18%，芯片股強勢
　　　　
《美元匯價》　
歐元最新報1.1591/93，日圓最新報159.04/08
　　
《公司資訊》　
貿易通(00536)今推貿易服務平台「T+」，現階段仍未就該平台向客戶收費
勝獅貨櫃(00716)中途停牌待發內幕消息，停牌前報0.59元跌逾3%
傳中國飛機租賃(01848)考慮發行債券募資約2億美元
雲英谷科技(03310)超購近99倍，孖展109.7億
弘陽服務(01971)開市前停牌，涉控制權爭端公司稱更換董事議案無效
拓璞數控(07688)開高逾48%每手賺1261元，超購3763倍購6000手穩中；商業航天第一股拓璞數控首掛升幅擴至近80%收市，每手賺2111元
馭勢科技(01511)首掛開市即破發，現較招股價低逾7%，此前超購6776倍；馭勢科技首掛即破發收低近5%，每手蝕140元
港鐵(00066)周五起一連四天加密東鐵線班次，加強高鐵（香港段）來往香港西九站及福田站服務
滙控(00005)艾橋智稱過去一年約300個董事總經理級別員工因為職能重疊而離任；集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資
周大福人壽推出「鑽裕」指數型萬用保險計劃，首次將法國巴黎銀行指數引入香港保險市場
嗶哩嗶哩(09626)資本開支增10億投入AI，樊欣稱攻視頻理解、分發、創作三大方向
宏利夥Guardant Health為香港客戶獨家安排使用多種癌症檢測
淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃
阿里巴巴(09988)全面升級全棧AI，邁向Agent時代；阿里發布新一代大模型Qwen3.7-Max，可自主完成35小時智能體任務；阿里雲發布平頭哥真武M890及ICN Switch互聯芯片
AEON信貸財務(00900)拓私人貸款組合，推出業主及裝修貸款產品
中信銀行(00998)聘任呂天貴為行長、首席合規官
罕王黃金(03788)Mt Bundy金礦項目啟動道路及礦山營地建設工程
國泰(00293)4月載客量按年增加17%，貨運量增加8%
深圳高速公路股份(00548)發行10億人幣中期票據
聲通科技(02495)根據一般授權第三次發行新H股
中國銀行(03988)贖回減記型無固定期限資本債券
遊萊互動(02022)終止一致行動契據
大明國際(01090)根據股份獎勵計劃授出股份
佰澤醫療(02609)與微聯微通、明悅醫療達成戰略合作
南商低門檻1個月港元定存高達3.48厘，信銀國際3個月加至2.7厘
　　
《中國要聞》　
民營經濟促進法施行一周年，發改委召開民企座談會聽取意見
金監總局表示圍繞「四個支柱」規範保險資管公司，避免「內捲式」競爭
4月上海進出口規模再創新高，AI算力產品進出口激增85.7%
航天科工火箭公司招聘財務副總監，或推進IPO進程
兩部門表示優先支持算力設施、綠色氫氨醇等未來產業開展綠電直連
公安部表示嚴打涉稅犯罪，偵辦8400餘宗案件、挽回逾23億元經濟損失
江蘇省長劉小濤會見Nike高管，冀加強研發設計合作並拓展直播電商等
北京發改委表示對民營經濟組織保障合理用地需求、開放科技資源等
人行500億逆回購利率持平，淨投放495億
財政部預撥1.2億元資金，支持廣西貴州等5省救災
發改委開展「法治護航民營經濟」行動方案
內地5月LPR連續12個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%
國家數據局表示加快建設全國一體化算力網
專家表示上海等大城市樓市回暖明顯，未來料呈區域深度分化
江蘇表示培育壯大智能穿戴設備、首發首店經濟、AI流量消費等新增長點
華為引望和東風汽車啟動全面深化戰略合作2.0階段
長江存儲啟動IPO輔導，為半導體行業估值最高獨角獸
內媒表示天貓618期間「國補」加碼，新納22個品類單件補貼至高1500元
特斯拉中國密集招聘智駕測試崗位，加快推進FSD在華落地
深圳低空空域鬆綁，120米以下開放空域佔全市約75%
內地首4月財收增3.5%、支出增1.3%，證券印花稅收入漲逾七成
施羅德基金將旗下三隻產品管理職能轉移至路博邁基金
網絡食品銷售新規今起施行，平台需每6個月核驗商家資質
上海有日本人被刺傷，中國外交部表示為治安個案，將依法處理
中國外交部表示多方高度讚賞中方推進APEC合作取得積極進展
　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.39%，報40020.82點
　　
《大國博弈》　
中國商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降稅框架規模各300億美元或更多；中國商務部重申對稀土出口管制依法依規，會審核合規、民用許可申請；中美解決部分農產品非關稅壁壘，恢復美牛肉企業在華註冊
中國外交部回應中美經貿合作：雙方將盡快鎖定成果做好落實；對俄免簽延長至2027年12月31日
據報北約考慮協助船隻通過霍爾木茲海峽
英國將允許進口使用俄羅斯石油提煉的柴油和航空煤油
特朗普施政滿意度只有35%，共和黨支持率下滑
聯儲局保爾森稱當前利率水平適當
分析指習特會僅帶來策略性穩定，中國股市與半導體股短期波動持續
《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，習近平稱堅定推進「背靠背」戰略協作
中俄簽署加強全面戰略協作聯合聲明，以及能源等20項合作文件
習近平為普京舉行歡迎儀式，之後舉行會談
俄媒表示俄羅斯將延長中國公民免簽政策至2027年底
　　
《外圍經濟》　
三星勞資談判破裂，工會周四起大罷工
英國4月CPI增長放緩至2.8%，較預期低
歐盟就取消美國商品進口關稅的立法達成臨時協議
DeepSeek回應個別字符觸發異常回覆：屬模型幻覺，不涉及安全隱私；DeepSeek組建Agent Harness研發團隊，料布局智能體產品
字節跳動傳將推Seedance 2.1，知情人士表示不屬實
路透表示巴西和澳洲請求中國增加配額允更多牛肉輸入
　　
《其他消息》　
李家超下月率團訪中亞兩國，傳東風汽車及紫金礦業將同行
陳茂波巴黎出席反恐融資會議，強調數字資產須納監管防「套利」
律政司表示刑事檢控專員楊美琪退休，周天行接任
許正宇稱四大方向深化離岸人民幣樞紐，港處理全球75%支付
議員關注機械狗「放狗」恐傷人難追究，孫東：現無法例專門規管，初心為造福人類
黃偉綸稱截至5月中房屋局已收到1.1萬個分間單位寬限期登記申請
私隱公署審查60機構：AI滲透率達95%，無違規但籲「人在環中」嚴防風險
富衛調查指受訪者預計需640萬港元儲蓄應付退休；受訪者預計需640萬港元儲蓄應付退休
富達國際指香港投資者逾半財富配置現金，大量持有現金或限制資產增長
據報香港將於7月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳戶」方式結算
李嘉誠基金會向200名合資格肝癌患者提供Histotripsy治療
IDG資本據報尋求為成長型基金募集20億美元，擬投資於消費科技等
Stellantis據報與東風計劃在歐洲成立合資企業，前者持股51%
中環皇后像花園變工地，計劃封閉至2031年，配合恒地海濱隧道工程
億元豪宅印花稅率升至6.5%，立法會三讀通過，2月26日起生效
加密資產申報框架修訂條例草案周五刊憲，將於6月3日立法會首讀
香港商用航空中心首期客運大樓去年9月啟用，二期建設投入運作
中原表示東涌住宅地成交價略高於預期，落成後料每呎售價1.2萬元以上
政制及內地事務局局長謝小華據報以2920萬沽西半山殷然2房單位，持貨10年帳面獲利182萬
美聯測量表示發展商在東涌住宅地出價上頗為進取，反映市場對後市具有信心
萊坊表示東涌住宅地中標地價貼近預期上限，反映投資者對住宅樓市比較樂觀
綠色和可持續金融培訓先導計劃已批出破萬宗申請，涉逾5900萬元
瑞銀王斐麗稱今年未必是人形機械人商業化拐點，未來3至5年核心零部件廠商值得關注
　

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20/05/2026 16:31  即月期指最後交易價25573跌132點，低水78點

20/05/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7386.0，升8點

20/05/2026 09:15  期指低開100點報25605，國指期貨跌15點報8608

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