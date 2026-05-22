恒指期貨現貨月份未平倉合約總數160960張，減1323張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為160960張，較前減1323張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188948張，減150張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|160960
|-1323
|188948
|-150
|20/05(三)
|162283
|7411
|189098
|9881
|19/05(二)
|154872
|-7760
|179217
|-6362
|18/05(一)
|162632
|7487
|185579
|14085
|15/05(五)
|155145
|3581
|171494
|3422
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|52030
|-1799
|67768
|-1294
|20/05(三)
|53829
|3979
|69062
|4509
|19/05(二)
|49850
|-444
|64553
|-247
|18/05(一)
|50294
|3406
|64800
|9833
|15/05(五)
|46888
|4242
|54967
|4361
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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