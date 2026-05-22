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期貨新聞

22/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數160960張，減1323張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為160960張，較前減1323張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188948張，減150張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/05(四)160960-1323188948-150
20/05(三)16228374111890989881
19/05(二)154872-7760179217-6362
18/05(一)162632748718557914085
15/05(五)15514535811714943422

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/05(四)52030-179967768-1294
20/05(三)538293979690624509
19/05(二)49850-44464553-247
18/05(一)502943406648009833
15/05(五)468884242549674361

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

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