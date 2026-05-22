即月期指最後交易價25554升162點，成交136200張

即月期指最後交易價25554，升162點，低水52點，成交136200張。即月國指期貨最後交易價8544，升52點，低水7點，成交161145張。另外，即月科指期貨最後交易價4860，升78點，低水10點，成交198863張。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/05/2026 16:46
即月期指最後交易價25554，升162點，低水52點，成交136200張。即月國指期貨最後交易價8544，升52點，低水7點，成交161145張。另外，即月科指期貨最後交易價4860，升78點，低水10點，成交198863張。
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