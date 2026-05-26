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26/05/2026 16:31

即月期指最後交易價25525跌29點，低水74點

　　即月期指最後交易價25525，跌29點，低水74點，暫成交163394張。即月國指期貨最後交易價8565，升21點，低水12點，暫成交255216張。另外，即月科指期貨最後交易價4942，升82點，低水5點，暫成交333585張。
《經濟通通訊社26日專訊》

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26/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數198136張減逾七萬一張

26/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數105824張，減55136張

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