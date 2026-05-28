恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數62393張減88730張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為62393張，較前減88730張；若計入其他月份的未平倉合約，總數307950張，減48955張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/05(三)
|62393
|-88730
|307950
|-48955
|26/05(二)
|151123
|-42013
|356905
|42282
|22/05(五)
|193136
|-44693
|314623
|-11386
|21/05(四)
|237829
|8465
|326009
|25404
|20/05(三)
|229364
|6087
|300605
|8087
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/05(三)
|31901
|-36326
|168744
|-7592
|26/05(二)
|68227
|-46687
|176336
|730
|22/05(五)
|114914
|-5862
|175606
|3211
|21/05(四)
|120776
|1252
|172395
|9572
|20/05(三)
|119524
|-1267
|162823
|1543
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
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