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期貨新聞

28/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數62393張減88730張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為62393張，較前減88730張；若計入其他月份的未平倉合約，總數307950張，減48955張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)62393-88730307950-48955
26/05(二)151123-4201335690542282
22/05(五)193136-44693314623-11386
21/05(四)237829846532600925404
20/05(三)22936460873006058087

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/05(三)31901-36326168744-7592
26/05(二)68227-46687176336730
22/05(五)114914-58621756063211
21/05(四)12077612521723959572
20/05(三)119524-12671628231543

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

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