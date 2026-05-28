28/05/2026 18:59
《日入而息》小鵬首季經調整虧損擴至16.9億人幣，富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%
|領展(00823)全年可分派總額跌6.4%，末期每基金分派126.73仙；全年香港物業組合收益跌3%，考慮出售非核心資產及回購；料續租租金下跌持續至2027年度，續出售非核心資產，有信心短期內公布CEO招聘結果
|小鵬(09868)首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%
|理想汽車(02015)首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，料次季收入跌最多20%
|微博(09898)首季純利跌67.5%至3471.5萬美元，經調整盈利跌23%
|富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%
|港交所(00388)預計明年6月將完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程；陳翊庭稱開拓中亞市場是港交所重點關注板塊，港交所可為不同企業提供多元化融資平台；白德利稱國泰(00293)在港上市是香港資本市場重要標誌，凸顯香港在國際金融領域堅實基礎
|消息指龍豐集團(02290)國際發售已獲超額認購
|滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，預期市場波動周期將可受控；料今年底恒指預測目標為28000點，下半年恒指將會反覆向上
|標普確認香港長期和短期發行人信用評級為「AA+/A-1+」，長期評級展望為穩定
|本港4月份整體出口和進口貨值均分別上升42.9%和44.4%，勝預期
|公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高中低層分別為4.12%、2.64%及1.17%；楊何蓓茵稱10月起按常態分布評級，表現欠佳者無增薪點
|黃天祐稱證監會正優化同股不同權規則，研究擴大「創新產業公司」覆蓋範圍
|中國商務部回應歐盟擬對進口鋼鐵加稅表示正與歐方開展談判；歐盟擬擴大對華進口配額和關稅措施，京表示密切關注，將維護正當權益
|王毅稱願同美方一道採取行動，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地；外交部回應稀土出口管制指中美應維護雙邊經貿關係穩定發展態勢；商務部表示中美經貿團隊將商定對等降稅具體安排並盡快推動實施
|路透：中國籌建AI詞元期貨市場，與美國展開競爭
|路透：人行5月再對銀行進行口頭指導，要求加強信貸投放
《即日市況》
|港股血洗牛證重倉後跌幅收窄，恒指期結收跌322點報25006，日成交3563億元
《深滬股市》
|滬指探底回升0.12%，兩市成交不足3萬億，PCB概念衝高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1611/13，日圓最新報159.37/41
《公司業績》
|萬邦投資(00158)中期虧轉盈2007.8萬元，派息1.6元
|德昌(00179)全年純利跌23.1%至2億美元，派息44港仙
|DYNAM(06889)全年純利跌35.1%至26億日圓，派息2.5日圓
|領展(00823)全年可分派總額跌6.4%，末期每基金分派126.73仙；全年香港物業組合收益跌3%，考慮出售非核心資產及回購；料續租租金下跌持續至2027年度，續出售非核心資產，有信心短期內公布CEO招聘結果
|速騰聚創(02498)首季虧損降至6422萬人民幣，收入升40%
|微博(09898)首季純利跌67.5%至3471.5萬美元，經調整盈利跌23%
|小鵬(09868)首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%
|理想汽車(02015)首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，料次季收入跌最多20%
《公司資訊》
|創想三維(03388)暗盤報32.2元，高招股價逾71%
|大陸航空科技控股(00232)開市前停牌，待公布原因
|中國智慧能源(01004)執董岳璐辭任，即日起生效
|維立志博(09887)抗癌雙抗藥II期臨床研究結果入選世界肺癌大會口頭報告
|中國萬天控股(01854)與中山聖德芬企業簽署戰略合作框架協定，拓環保科技市場
|消息指龍豐集團(02290)國際發售已獲超額認購
|路勁(01098)與初始債權人訂債務重組支持協議，兩選項涉要約收購及債券與股份組合
|太古地產(01972)印尼住宅項目Savyavasa已售出六成總可售面積，銷售額達16億港元
|京東(09618)計劃未來5年培養10萬名工程師，布局機器人售後服務
|阿里達摩院發布「敏迭」求解器GPU版，破解超大規模算法問題；國產手機「天貓618」集體降價，最高降幅達3500元
|騰訊雲推出三款全新AI工具及企業解決方案，包括設計工具Miora等；微信支付支持PayPal用戶來華掃碼支付，首期向美國用戶開放
|港交所(00388)預計明年6月將完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程；陳翊庭稱開拓中亞市場是港交所重點關注板塊，港交所可為不同企業提供多元化融資平台
|白德利稱國泰(00293)在港上市是香港資本市場重要標誌，凸顯香港在國際金融領域堅實基礎
|機構指首季全球純電車銷量比亞迪(01211)失冠，小米(01810)超越大眾豐田排第七
|遼港股份(02880)擬聘請立信會計師事務所為公司2026年度會計師事務所
|微創腦科學(02172)附屬與上海傲意信息科技訂立戰略合作協議
|快手(01024)黃宣德辭任獨立非執行董事，黃佳接任
|中國信達(01359)擬委任劉曉鵬擔任公司副總裁
|中國生物製藥(01177)TQB3454片「IDH1抑制劑」納入優先審評審批程序
|四環醫藥(00460)與深原質藥簽協議成立合資公司，深化AI在醫美全產業鏈及新藥研發戰略布局
|復宏漢霖(02696)注射用HLX43於中國境內完成首例患者給藥
|愛康醫療(01789)與海外兩個客戶正式簽署兩台設備的銷售合同
|易緯集團(03893)收到大股東MKI之換股通知
|歐康維視生物(01477)OT-802III期臨床試驗完成首例患者入組
|江西銀行(01916)董事會已審議通過聘任錢正擔任銀行首席合規官議案
|諾誠健華(09969)國家藥品監督管理局受理奧布替尼用於治療原發免疫性血小板減少症患者的新藥上市申請
|泉峰控股(02285)根據股份計劃購入股份
《中國要聞》
|中科院成功研發新型固態電池，能量密度翻番、3分鐘充滿電
|中證監指境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元；富途、長橋清理假文件所開帳戶和空帳戶，合規帳戶不受影響；富途首季受累內地罰款淨利按年跌58%，盤前現跌約4%
|深交所研究細化QFII制度優化落實舉措，推動境外ETF產品開發
|大灣區與長三角氣溫指數發布，廣期所加快研發市場急需天氣衍生品
|廣州航天小鎮項目開工，構建商業航天全產業鏈生態體系
|京滬市監局聯合對美團、京東外賣、淘寶閃購開展行政指導，壓實食安主體責任
|能源局表示4月全國電力市場交易電量同比增25.5%
|張國清稱重拳「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面、安全監控造假等
|路透指中國籌建AI詞元期貨市場，與美國展開競爭
|內地公募基金總規模首破39萬億元，4月單月增1.82萬億元
|人行1013億逆回購利率持平，淨投放13億
|王興興首談「變形機甲」，發布當天就有人願意下單採購
|黃仁勳據報受邀加入清華大學經管學院顧問委員會
|NBA正式入駐B站，此前多場NBA經典比賽全場回放上線
|2026世界智能產業博覽會天津開幕，具身智能展區首次獨立成館
|DeepSeek首輪融資名單據報本月底敲定，國家大基金領投
|字節跳動據報開發定製CPU，已與多家外部合作夥伴接洽
|上海3宗宅地逾61億元成交，最高溢價率超40%
|上汽集團交付第1億輛車，成為中國首個產銷量破億車企
《寶島快訊》
|台股收跌1.4%，報43636.44點
《大國博弈》
|何立峰、王文濤分別會見德國經濟部長，籲共推經貿關係持續發展
|中國商務部回應歐盟擬對進口鋼鐵加稅表示正與歐方開展談判；歐盟擬擴大對華進口配額和關稅措施，京表示密切關注，將維護正當權益
|王毅稱願同美方一道採取行動，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地；外交部回應稀土出口管制指中美應維護雙邊經貿關係穩定發展態勢；商務部表示中美經貿團隊將商定對等降稅具體安排並盡快推動實施
|商務部表示對日本相關實體實施關鍵礦產出口管制正當合法
《國際要聞》
|伊朗最高國家安全委員會表示德黑蘭要求美國解凍所有伊朗資產；美伊傳擬定霍爾木茲海峽復航草案，冀一個月內解封；美國對伊朗軍事目標發動新一輪攻擊
|特朗普稱美國將建立經得起未來考驗的加密貨幣市場結構
|剛果民主共和國伊波拉病毒疑似病例破千，美國傳教士染疫
|英國連續兩日破5月最高溫紀錄，法國錄7宗熱浪相關死亡
《外圍經濟》
|油價高企，特斯拉4月歐盟新車註冊量飆升逾67%
|美伊緊張局勢加劇通脹擔憂，金價跌至兩個月低位
|韓國央行維持利率2.5厘不變，符預期
|日本考慮發行過渡債券支持AI等策略領域的投資
|高盛看好美股，上調標指年底目標至8000點
|谷歌員工被控利用內部數據在Polymarket押注，獲利120萬美元
《其他消息》
|政府擬向香港郵政注資46億，翻新空郵中心料2029年完工
|特區政府歡迎司法機構設立香港國際商事法庭，全力支持和配合籌備工作及相關安排；司法機構計劃設立香港國際商事法庭，審理複雜涉案金額巨大國際和跨境商業糾紛
|公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高中低層分別為4.12%、2.64%及1.17%；楊何蓓茵稱10月起按常態分布評級，表現欠佳者無增薪點
|金發局表示香港躍升為全球領先跨境財富中心為重要里程碑，去年在香港設立的新基金數量已超越開曼群島
|ACCA調查指受訪者關注AI招聘公平性及職業穩定性，會計專業成拓展多元職涯理想跳板
|滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，預期市場波動周期將可受控；料今年底恒指預測目標為28000點，下半年恒指將會反覆向上
|波士頓諮詢報告指香港為全球最大跨境財富管理中心，政府將爭取兩年內最少220間家辦落戶擴展
|瑞銀財富管理將持續在香港及亞洲擴大招聘，今年計劃在港聘請50名銀行家
|環聯委任Avishek Ghosh為亞太區首席數據及分析官
|CFA課程更新，引進金融數據科學、AI及大語言模型相關知識
|HKAI推出醫療保險倡導計劃，為自閉症人士提供保障
|本港4月份整體出口和進口貨值均分別上升42.9%和44.4%，勝預期
|孫玉菡率團訪京三日，就勞工、福利及人才政策深入交流
|將軍澳堆填區變身太陽能電廠並投入工作，年產120萬度綠電，李家超：對接國家綠色戰略
|標普確認香港長期和短期發行人信用評級為「AA+/A-1+」，長期評級展望為穩定
|特首政策組專家組新任期展開，57人獲續任4名新成員加入
|黃天祐稱證監會正優化同股不同權規則，研究擴大「創新產業公司」覆蓋範圍
|天文台指厄爾尼諾效應下，今明兩年香港「較正常熱」
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