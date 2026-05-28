《日入而息》小鵬首季經調整虧損擴至16.9億人幣，富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%

領展(00823)全年可分派總額跌6.4%，末期每基金分派126.73仙；全年香港物業組合收益跌3%，考慮出售非核心資產及回購；料續租租金下跌持續至2027年度，續出售非核心資產，有信心短期內公布CEO招聘結果

小鵬(09868)首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%

理想汽車(02015)首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，料次季收入跌最多20%

微博(09898)首季純利跌67.5%至3471.5萬美元，經調整盈利跌23%

富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%

港交所(00388)預計明年6月將完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程；陳翊庭稱開拓中亞市場是港交所重點關注板塊，港交所可為不同企業提供多元化融資平台；白德利稱國泰(00293)在港上市是香港資本市場重要標誌，凸顯香港在國際金融領域堅實基礎

消息指龍豐集團(02290)國際發售已獲超額認購

滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，預期市場波動周期將可受控；料今年底恒指預測目標為28000點，下半年恒指將會反覆向上

標普確認香港長期和短期發行人信用評級為「AA+/A-1+」，長期評級展望為穩定

本港4月份整體出口和進口貨值均分別上升42.9%和44.4%，勝預期

公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高中低層分別為4.12%、2.64%及1.17%；楊何蓓茵稱10月起按常態分布評級，表現欠佳者無增薪點

黃天祐稱證監會正優化同股不同權規則，研究擴大「創新產業公司」覆蓋範圍

中國商務部回應歐盟擬對進口鋼鐵加稅表示正與歐方開展談判；歐盟擬擴大對華進口配額和關稅措施，京表示密切關注，將維護正當權益

王毅稱願同美方一道採取行動，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地；外交部回應稀土出口管制指中美應維護雙邊經貿關係穩定發展態勢；商務部表示中美經貿團隊將商定對等降稅具體安排並盡快推動實施

路透：中國籌建AI詞元期貨市場，與美國展開競爭