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29/05/2026 16:46

即月期指最後交易價24990升145點，成交98404張

　　即月期指最後交易價24990，升145點，低水192點，成交98404張。即月國指期貨最後交易價8363，升62點，低水63點，成交115091張。另外，即月科指期貨最後交易價4870，跌3點，低水14點，成交187163張。
《經濟通通訊社29日專訊》

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