即月期指最後交易價24990升145點，成交98404張

即月期指最後交易價24990，升145點，低水192點，成交98404張。即月國指期貨最後交易價8363，升62點，低水63點，成交115091張。另外，即月科指期貨最後交易價4870，跌3點，低水14點，成交187163張。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】中證監為打擊非法跨境炒股，對多間跨境券商作嚴厲處罰，你認為此舉對香港金融市場影響是利多還是弊多？內地資金會否更集中流向香港市場？► 立即投票
29/05/2026 16:46
即月期指最後交易價24990，升145點，低水192點，成交98404張。即月國指期貨最後交易價8363，升62點，低水63點，成交115091張。另外，即月科指期貨最後交易價4870，跌3點，低水14點，成交187163張。
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/05/2026 09:15 期指高開147點報24992，國指期貨升53點報8354
29/05/2026 09:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7577.8跌4.0點
29/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243440張增6970張
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