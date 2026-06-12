《日入而息》溜溜梅(06658)暗盤高招股價近93%；阿里據報出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市

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|騰訊(00700)今日斥5.01億回購約108.1萬；騰訊雲下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro模型價格
|阿里(09988)據報出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，與美團一較高下
|美臻集團(01825)拒向JPO提供緊急財務支援
|APEC財政高官會成都舉行，廖岷籲維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通
|北京搗破20多家「套路養生館」，400多名老人被騙逾3000萬元
|國務院食安辦查實7.52萬箱假「特供酒」，7家平台企業被查處
|工信部表示截至去年底處置涉詐高風險電話卡近2億張
|官媒指小紅書、抖音充斥非法炒匯信息，小紅書表示已展開專項治理
|胖東來回應「員工不值這麼多錢」等言論指從未有任何降薪決定
|抖音推出AI反網暴行動，日均識別潛在被網暴風險人群擴大近一倍
|公安部打擊成效明顯，中國電詐案件發案連續8個月同比下降；公安部警惕「高考特招」類詐騙，嚴防上當受騙
|恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周
|滬指收升1.12%一周揚0.09%，兩市成交高見3.2萬億元
|歐元最新報1.1584/85，日圓最新報160.03/07
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|據報眾擎機器人以保密方式提交港IPO申請
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|騰訊(00700)今日斥5.01億回購約108.1萬；騰訊雲下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro模型價格
|數據局與阿里雲、騰訊(00700)等企業代表座談，完善數據相關規則，賦能AI創新發展
|阿里(09988)據報出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，與美團一較高下
|恒隆(00010)行政總裁盧韋柏9920萬購入淺水灣道福慧大廈4房單位
|京東(09618)MALL上海首店開業，設消費級機器人體驗館
|優必選(09880)夥沐曦等研發具身智能晶片，計劃2028年量產
|中國銀行(03988)提示加強防範貴金屬市場風險，合理控制倉位
|榮智控股(06080)全年盈轉虧1909.8萬元
|康方生物(09926)治療中銀屑病產品獲內地當局批准上市
|石四藥(02005)受託人今購200萬股，總代價約452.6萬元
|美臻集團(01825)拒向JPO提供緊急財務支援
|雅視光學(01120)與訂立四份設備購買合約
|越秀交通基建(01052)完成在中國公開發行中期票據
|國家聯合資源(00254)完成根據一般授權認購股份
|官媒指中國人壽(02628)、平安人壽等非銀機構獲准開展南向通債券投資
|招商銀行推出內地首張Token權益信用卡，可獲增MiniMax平台AI Plan
|HKTVmall本周末續推85折優惠，稱續以更強勁折扣回應市場需求
|富力地產(02777)5月總銷售收入按年跌24.8%
|澳達控股(09929)將把握知識產權行業帶來的業務機遇，並開展知識產權相關業務
|瑛泰醫療(01501)上海證監局已受理就建議發行A股進行上市前輔導的備案登記
|粵海投資(00270)逾1.52億人幣向永旺百貨(00984)出售廣東永旺35%股權
|錦勝集團(00794)附屬向聯營公司出售泰國生產機器，料錄虧損18萬元
|世茂集團(00813)5月合約銷售額按年跌43%，首五月跌38%
|中國奧園(03883)境外債重組持有期屆滿，剩餘信託資產將註銷
|APEC財政高官會成都舉行，廖岷籲維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通
|陸家嘴論壇6月17-18日舉行，將有一系列重大項目簽約和政策發布
|北京搗破20多家「套路養生館」，400多名老人被騙逾3000萬元
|首5月全國鐵路完成固定資產投資2485億元，同比增2.6%
|國務院食安辦查實7.52萬箱假「特供酒」，7家平台企業被查處
|工信部表示截至去年底處置涉詐高風險電話卡近2億張
|公安部打擊成效明顯，中國電詐案件發案連續8個月同比下降；公安部警惕「高考特招」類詐騙，嚴防上當受騙
|全國市監系統規範直銷打擊傳銷工作座談會，切實提升打擊整治質效
|市監總局等兩部門約談涉嫌非理性競爭車企
|深圳證監局、金管局警惕投資RWA實為非法集資、傳銷、洗錢等
|網信辦指網站平台要主動清除涉企業家不實信息，不得現「口水戰」
|貿促會汽車行業分會會長王俠稱價格戰令車企嚴重內傷，消費者亦不買帳
|中國據報要求大型國有銀行減少銀行間資金融出
|滬深北交易所發布端午節休市安排，下周五至周日休市
|廣東5月出口增8.6%，進口增速擴大至41.2%
|內地5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期；內地5月末M2同比增8.6%持平上月，M1增速擴至5.5%；內地5月社會融資規模增量2.03萬億元，勝預期；內地5月末社融規模存量458.81萬億元，同比增長7.7%
|人行3930億逆回購利率持平，全周放水8858億創近四個月單周新高；下周一開展6000億買斷式逆回購，6月共淨減3000億連縮四個月
|華為宣布啟動鴻圖計劃，全面推動開源鴻蒙生態規模發展；華為發布鴻蒙7全場景智能操作系統，向Agent架構全面演進；華為發布開源盤古2.0模型，余承東：過去沒做好，將帶領團隊趕
|胖東來回應「員工不值這麼多錢」等言論指從未有任何降薪決定
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|月之暗面據報將聯手國有銀行發行新型信用卡，融合AI算力增值服務
|世界人形機器人運動會8月北京舉行，共50個賽項新增乒乓球、自由搏擊等
|台股收升2.36%，報44169.04點
|緬甸總統、尼泊爾外長即將分別訪華，外交部表示冀深化合作
|凌激訪柏林會見德國經濟官員稱冀德政府推動歐方同中方相向而行
|中國制裁菲律賓防長特奧多羅，指其涉華謬論破壞中菲關係；外交部指菲防長作秀最終損害菲律賓整個國家和人民利益
|彭博指美伊趨近達成重啟霍爾木茲海峽協議，或於周日在日內瓦簽署
|泰國長公主昏迷近4年後逝世，終年47歲
|英國國防大臣辭職，不滿首相未提供足夠國防資金
|韓國前總統尹錫悅涉指示向朝鮮投放無人機，一審獲刑30年
|大都會資管指美國通脹數據不改加息預期，聯儲局須認真對待通脹問題；景順料聯儲局及英倫銀行今年不太可能加息，油價下半年逐步回落
|SpaceX IPO將令馬斯克成為歷史上首名真「億萬富翁」；散戶認購額據稱超過1000億美元，SpaceX IPO供不應求；法巴料SpaceX引發更多被動賣出操作，全球AI、半導體股續調整；恒指公司指港美科技指數將SpaceX於23日收市後重新計算權重，成分股權重將於29日生效
|Kimi全球首張AI原生信用卡開啟預約，消費可兌換算力額度
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|李家超稱首份五年規劃有機會提早至今年第三季末推出；政府要確保地價不大升大跌，希望樓市穩健發展
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