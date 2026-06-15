《日入而息》大家樂全年少賺近三成啟動五千萬元回購計劃，傳小紅書最快本月底秘密申港上市

|大家樂(00341)全年純利跌29.5%至1.6億元，息增至30仙；擬以最高總金額5000萬元於公開市場回購公司股份；大家樂梁可婷稱本港餐飲市況有所復甦，相信最艱難階段已經過去；大家樂指推回購計劃因股價未能反映內在價值，計劃內地未來一年開設15至20間門店
|小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元；小紅書表示世界盃首日直播觀看人數上漲55倍，創平台新紀錄
|滙豐及恒生銀行手機App今早「死機」，滙豐表示正努力處理以盡快復常運作；滙豐APP早前曾死機，發言人表示服務在下午兩時前已全面恢復正常
|立訊精密傳最快7月來港上市，集資最多234億元
|溜溜梅(06658)首掛開高近1.2倍每手大賺5142元，超購6585倍無人穩中；首掛收高1.94倍，股價全日高走每手賺8442元
|渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息
|政府就首個五年規劃展開公眾諮詢，涵蓋經濟民生八大範疇；諮詢文件涵蓋六部分包括加快北都建設，政府爭取今年第三季內發表正式文件；諮詢文件提深化股票及財富管理等多市場聯動發展，李家超:首個五年規劃具重大意義；謝小華稱香港五年規劃涵蓋經濟產業基建等，日後與施政報告及預算案相輔相成
|夏寶龍明日起訪港兩日，就香港對接國家十五五規劃及北都建設考察調研
|政府公布高層任命，陳潔玲出任通訊事務總監，袁旭健掌食環署
|恒大清盤人安邁就證監會與羅兵咸協議提司法覆核，指無權限留10億賠股東
|美債全線上揚，美伊延長停火促使投資者降低對聯儲局的加息押注；密歇根6月消費者信心指數初值48.9勝預期；DWS指沃什掌舵初期聯儲局偏鷹但不會加息，維持今年內按兵不動觀點
|中國中東問題特使翟雋訪阿曼稱一同為早日恢復地區和平作出貢獻；中國外交部就美伊達成和平協議表示歡迎，冀第一階段諒解備忘錄如期簽署
|攻堅兩萬五不果十天線亦失，恒指僅升124點報24842，成交不足3千億北水亦平靜
|滬綜指收升1.61%，半導體硬件領漲，兩市成交突破3萬億
|歐元最新報1.1605/07，日圓最新報160.12/16
|大家樂(00341)全年純利跌29.5%至1.6億元，息增至30仙；擬以最高總金額5000萬元於公開市場回購公司股份；大家樂梁可婷稱本港餐飲市況有所復甦，相信最艱難階段已經過去
|立訊精密傳最快7月來港上市，集資最多234億元
|安克創新科技股份通過本港上市聆訊，去年多賺20.4%
|魚子醬企業千島湖鱘龍科技通過上市聆訊
|粵芯半導體IPO過會，為創業板第二家未盈利過會企業
|溜溜梅(06658)首掛開高近1.2倍每手大賺5142元，超購6585倍無人穩中；首掛收高1.94倍，股價全日高走每手賺8442元
|中國水業集團(01129)中途停牌，停牌前報0.163元跌逾8%創新低
|瑞威資管(01835)開市前停牌，待公布原因
|浦江中國(01417)開市前停牌，待公布原因
|萬威國際(00167)今日開市前停牌，待公布內幕消息
|中教控股(00839)建議發行債券，用作一般營運資金
|科濟藥業(02171)EHA年會展示新白血病藥研究成果
|遇見小麵(02408)創始人就商標爭議致歉，擬無償贈予渝見小麵
|攜程(09961)因違法出境個人信息等被罰1000萬元
|迅策(03317)與沐曦股份、天數智芯(09903)及壁仞科技(06082)分別達成戰略合作
|北京燃氣藍天(06828)收到起訴狀被要求撤銷部分基金權益轉讓項目，公司稱不知情
|智譜(02513)推出最新一代旗艦模型GLM-5.2
|螞蟻集團據報擬改版支付寶，將加入AI代理功能
|滙豐及恒生銀行手機App今早「死機」，滙豐表示正努力處理以盡快復常運作；滙豐銀行手機App「死機」，畫面顯示暫時未能登入；滙豐APP早前曾死機，發言人表示服務在下午兩時前已全面恢復正常；安聯傳出價最高，有望奪滙豐星洲保險業務
|渣打(02888)正研究在香港自設黃金倉儲可行性，正考慮不同選址方案；渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息
|兆科眼科(06622)澳洲治療用品管理局受理評核硫酸阿托品滴眼液註冊申請
|大新銀行(02356)撥款贊助「青年培育計劃」
|大曉機器人完成天使+輪融資，上半年涵蓋商湯(00020)螞蟻共融資數億美元
|綠科科技國際(00195)獲基金溢價43%收購17%股權
|合景泰富(01813)與若干初始參與債權人訂立重組支持協議
|石四藥(02005)受託人購100萬股，總代價約228萬元
|弘毅文化(00419)完成認購協議I，另終止認購協議II
|中煤能源(01898)5月商品煤銷量按年升0.4%，首五月跌8.1%
|企展控股(01808)于輝辭任執行董事及行政總裁
|會地古洞項目最快7月推售，提供781伙，主打一至兩房
|友邦(01299)李源祥稱正提升企業能力及加強管治，運用AI改善客戶體驗
|宏利香港加入保監局「人工智能促進計劃」，成為重點參與保險公司
|中芯國際(00981)全資控股中芯北方，後者新增芯片設計等業務
|騰訊(00700)今日斥5億元回購約108.1萬股
|檸萌影視(09857)《問心2》本月18日起CCTV8獨家電視首播，騰訊視頻、愛奇藝全網首播
|港龍中國地產(06968)首五月合同銷售金額按年跌73%
|OSL(00863)與理大商學院CDAI聯合發表白皮書，跨境貿易支付為企業級合規穩定幣重要應用場景
|商務部與國際貿易中心續簽共建「一帶一路」加強合作諒解備忘錄
|中央安全巡查組已進駐8省明查暗訪，堅決防範遏制重特大事故
|中央氣象台升級暴雨預警至橙色，廣東累計轉移逾1.3萬人
|市監總局針對食安問題多發約談山姆總部，促切實保障公眾飲食安全；回應被市監總局約談，山姆表示成立專項整改工作組
|發改委等五部門表示鋼鐵、煤電等九行業用三年實施節能降碳改造
|力箭一號遙十四運載火箭「一箭八星」成功發射
|中消協指傳統工藝品相關投訴中，近37%涉假冒和虛假宣傳
|機構指高科技行業支撐5月工業增加值料反彈，消費或趨零增長
|外匯局指5月銀行結售匯順差為358億美元，環比下降11%；5月人行口徑外匯佔款增925.77億，連增5個月
|人行4250億逆回購利率平，放水2065億，另開展6000億買斷式逆回購
|人保集團原副總裁俞小平退休9年受查
|原「死了麼」APP團隊擬出讓5%股份募資1000萬，公司估值或達2億元，APP已更名「在麼在麼」
|字節跳動據報正向天數智芯洽購AI芯片
|世航智能超10億元A輪融資完成，為海洋機器人賽道最大單輪融資
|松延動力發布首款開源鴻蒙機器人，將免費贈予100位優秀開發者
|智平方發布全球首個類腦式具身智能系統NeuroVLA並開源
|永輝超市首家「全健康場景調改店」開業兩天銷售額同比增長282%
|上汽集團等入股具身智能機器人公司璇璣動力
|小紅書表示世界盃首日直播觀看人數上漲55倍，創平台新紀錄
|保利發展13.49億摘得廣州白雲區宅地，溢價23.87%
|燧原科技科創板IPO過會，擬融資60億元用於芯片研發
|華潤置地子公司6.57億拍下合肥蘇寧廣場，項目已停工五年
|外資5月末持有中國銀行間債券增至3.21萬億，當月增持900億止12連減
|台股收升2.78%，報45396.99點
|中國中東問題特使翟雋訪阿曼稱一同為早日恢復地區和平作出貢獻；中國外交部就美伊達成和平協議表示歡迎，冀第一階段諒解備忘錄如期簽署
|伊朗戰火第108日，德黑蘭宣布勝利，特朗普警告隨時重啟打擊
|日本央行勢加息至1995年來最高水平，行長植田和男將缺席
|韓日股市收高，韓國KOSPI指數收市上升逾5%
|美債全線上揚，美伊延長停火促使投資者降低對聯儲局的加息押注；密歇根6月消費者信心指數初值48.9勝預期；DWS指沃什掌舵初期聯儲局偏鷹但不會加息，維持今年內按兵不動觀點
|BBC據報下周啟動2000人裁員計劃
|夏寶龍明日起訪港兩日，就香港對接國家十五五規劃及北都建設考察調研；據報夏寶龍本周訪港，預計港府首個五年規劃諮詢將成討論重點
|政府就首個五年規劃展開公眾諮詢，涵蓋經濟民生八大範疇；諮詢文件涵蓋六部分包括加快北都建設，政府爭取今年第三季內發表正式文件；諮詢文件提深化股票及財富管理等多市場聯動發展，李家超:首個五年規劃具重大意義；陳茂波稱本周展開香港首個五年規劃諮詢，冀凝聚共識破浪前行；謝小華稱香港五年規劃涵蓋經濟產業基建等，日後與施政報告及預算案相輔相成；ACCA積極參與香港首份五年規劃諮詢過程，支持香港鞏固提升競爭優勢
|李家超被問到是否尋求連任，回應指非現時考慮問題
|輸勞違規懲罰加辣，飲食業外勞比例收緊至3：1洗碗除外
|上市公司商會設委員會，助本地中小企脫困，倡降港股通門檻引北水
|據報食環署長由前警隊高層袁旭健獲委任，冀提升執法效能推動改革
|港大發行10億港元10年期債券，票息3.8%，用於興建新校園
|銀行界爭聘AI總監，年薪上看350萬美元，但未必長做長有
|新加坡擬今年推黃金結算系統，加緊與香港競爭
|中原十大屋苑周末僅錄3宗成交，按周急跌66.7%
|政府公布高層任命，陳潔玲出任通訊事務總監，袁旭健掌食環署
|旅發局指5月訪港旅客446萬人次按年升9%，長途客增22%，短途受中東局勢影響波動
|恒大清盤人安邁就證監會與羅兵咸協議提司法覆核，指無權限留10億賠股東
|團結香港基金建立本港量化指標體系，鞏固香港於國際金融、貿易、創科等競爭優勢
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇