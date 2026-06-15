《日入而息》大家樂全年少賺近三成啟動五千萬元回購計劃，傳小紅書最快本月底秘密申港上市

大家樂(00341)全年純利跌29.5%至1.6億元，息增至30仙；擬以最高總金額5000萬元於公開市場回購公司股份；大家樂梁可婷稱本港餐飲市況有所復甦，相信最艱難階段已經過去；大家樂指推回購計劃因股價未能反映內在價值，計劃內地未來一年開設15至20間門店

小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元；小紅書表示世界盃首日直播觀看人數上漲55倍，創平台新紀錄

滙豐及恒生銀行手機App今早「死機」，滙豐表示正努力處理以盡快復常運作；滙豐APP早前曾死機，發言人表示服務在下午兩時前已全面恢復正常

立訊精密傳最快7月來港上市，集資最多234億元

溜溜梅(06658)首掛開高近1.2倍每手大賺5142元，超購6585倍無人穩中；首掛收高1.94倍，股價全日高走每手賺8442元

渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息

政府就首個五年規劃展開公眾諮詢，涵蓋經濟民生八大範疇；諮詢文件涵蓋六部分包括加快北都建設，政府爭取今年第三季內發表正式文件；諮詢文件提深化股票及財富管理等多市場聯動發展，李家超:首個五年規劃具重大意義；謝小華稱香港五年規劃涵蓋經濟產業基建等，日後與施政報告及預算案相輔相成

夏寶龍明日起訪港兩日，就香港對接國家十五五規劃及北都建設考察調研

政府公布高層任命，陳潔玲出任通訊事務總監，袁旭健掌食環署

恒大清盤人安邁就證監會與羅兵咸協議提司法覆核，指無權限留10億賠股東

美債全線上揚，美伊延長停火促使投資者降低對聯儲局的加息押注；密歇根6月消費者信心指數初值48.9勝預期；DWS指沃什掌舵初期聯儲局偏鷹但不會加息，維持今年內按兵不動觀點