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16/06/2026 19:33

《日入而息》全國人大下周審議皇崗口岸管轄議案，SENASIC暗盤收升72%每手賺逾2600元

全國人大本月下旬審議皇崗口岸管轄議案，皇崗口岸重建後過關時間縮短至5分鐘
SENASIC(06675)暗盤收高逾72%，每手賺2644元
本港3至5月失業率為3.7%，符合市場預期；本港4月份出口貨量及進口貨量分別上升32.3%及34%
夏寶龍抵港進行為期兩日考察調研，上午到訪洪水橋及元朗簡約公屋；夏寶龍調研北都，聽取交通運輸及新發展區匯報，陳美寶甯漢豪分別講解
彭博指港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等
數字人民幣國際運營中心與工銀亞洲等26家金融機構簽約；工銀亞洲成為首批直接參與CBETS境外銀行，提升跨境資金流轉效率；中銀香港(02388)成為首家數字人民幣境外資金託管行，與泰國子行率先接入人民銀行「數幣達」平台
百度(09888)蘿蔔快跑獲准在瑞士測試自動駕駛，料2027年常規化運營
阿里巴巴(09988)發布具身智能大模型Qwen-Robot系列；阿里雲張翅稱超10萬卡「平頭哥」真武芯片已在金融行業部署
螞蟻集團攜業務加入政府出海專業服務平台，年初至今藉公司業務出海內地商戶數按年升逾65%；AI版支付寶正式發布並命名「阿寶」，已啟動邀請測試
統計局指PPI漲幅擴大但CPI總體平穩，民生商品價格穩定；內地5月原油生產穩定增長，電力生產增速加快；內地5月工業增加值增4.5%，優於預期；內地5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期；5月一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比下降；5月全國城鎮調查失業率降至5.1%；首5月地產投資降16.2%，商品房銷售額跌13.5%；內地首5月固定資產投資同比跌4.1%，差過預期；首5月固投降幅擴大，統計局指部分地區高溫多雨等因素影響
測算指5月70城房價環比降幅略擴至0.2%，同比跌3.5%；機構指內需仍然疲軟，料政策將在7月「微調」；5月70城新房價格同比跌幅收窄，專家指房價止跌回穩關鍵信號已現；機構指5月中國經濟呈分化，預計6月財政支出將加快
DeepSeek據報已完成首輪融資，融資額超500億人民幣
　
《即日市況》　
內地經濟連續兩月弱復甦，恒指收跌348點報24493，美議息前成交縮至2500億
　
《深滬股市》　
5月經濟數據出爐，滬綜指收跌0.11%，消費、地產股承壓
　
《美元匯價》　
歐元最新報1.1600/02，日圓最新報160.33/36
　　
《公司資訊》　
傳小紅書IPO市值上望300億美元，麥嘉嘉稱有話題性抽得過
SENASIC(06675)暗盤報33.4元，高招股價近82%
巨美集團(01920)今日開市前停牌，待公布原因
華億金控(08123)今日開市前停牌，待公布內幕消息
巨美集團(01920)澄清配售價為每股0.441元，折讓約11.8%
福森藥業(01652)吡拉西坦注射液獲內地當局批准上市申請
美團(03690)將持續優化計價、時長預估、路徑規範等算法，提升騎手配送體驗；美團孵化Agent社區覓游正式開放公測，主打AI智能體自主學習成長
百度(09888)蘿蔔快跑獲准在瑞士測試自動駕駛，料2027年常規化運營
阿里巴巴(09988)發布具身智能大模型Qwen-Robot系列；阿里雲張翅稱超10萬卡「平頭哥」真武芯片已在金融行業部署
螞蟻集團攜業務加入政府出海專業服務平台，年初至今藉公司業務出海內地商戶數按年升逾65%；AI版支付寶正式發布並命名「阿寶」，已啟動邀請測試
騰訊(00700)今斥5億元回購約111.3萬股
商湯(00020)與香港科技園打造國產算力智算中心，目標年底落成第一期項目
MiniMax(00100)M3模型接入支付寶Token Pay，用戶可語音結帳
長實(01113)深圳瀧珀累售超過800伙，加推高層單位應市入場價逾40萬人幣起；長實半山波老道應天今日再沽兩套大宅，項目三天套現接近6.8億；長實波老道應天招標沽出頂層連天台大宅，成交呎價達12.4萬創今年一手住宅單位新高
盧森堡國際貨運航空夥國泰(00293)創科引進電子飛行資料夾
中行(03988)完成發行500億人民幣減記型二級資本債券；派第三期境內優先股股息，發放金額共約25.4億人幣
中銀香港(02388)成為首家數字人民幣境外資金託管行，與泰國子行率先接入人民銀行「數幣達」平台
傳安聯有望購得滙豐新加坡保險業務，滙豐保險稱尚未作出最終決定
興業銀行與ZA Bank在跨境理財通南向通業務全線合作
數字人民幣國際運營中心與工銀亞洲等26家金融機構簽約；工銀亞洲成為首批直接參與CBETS境外銀行，提升跨境資金流轉效率
怡和擬斥5億美元回購股份，為期至2027年底
友邦(01299)及保誠據報在港設新崗位，加強亞洲財富業務
合生創展(00754)5月總合約銷售金額按年跌43%，首五月跌54%
港機集團與太陽集團、豐田通商及日航成立合資企業，於雲屯國際機場建立飛機維修設施
興證國際(06058)出售本金總額為1500萬美元永續證券，錄29.5萬美元收益
新股海清智元(01392)今日截飛，市場消息指孖展超購倍數達4723倍
威勝控股(03393)擬斥不超過2億元回購股份
石四藥(02005)受託人今購100萬股，總代價約225.5萬元
中移動(00941)委任陳揚帆為執董兼首席執行官
聯交所譴責鼎豐集團汽車(06878)兩名前董事，並作出董事不適合性聲明
潤華生活服務(02455)宣派特別息，每股0.05元
信達國際(00111)展江將退任行政總裁，副行政總裁任杰接任
中國中冶(01618)首五月新簽合同額按年跌23%
華興資本(01911)附屬協助MaaS平台企業硅基流動完成最新一輪B輪融資
新地(00016)元朗映河路項目命名為芊御，項目提供566伙住宅單位
復宏漢霖(02696)HLX04-O在一項臨床研究達到主要研究終點；注射用HLX43聯合漢斯狀用於非小細胞肺癌新輔助治療的2期臨床試驗於澳大利亞獲批開展
新石文化(01740)劉鐵強辭任執行董事及首席運營官職務，今日起生效
陽光房地產(00435)旗下奧運商場「西九匯」出租率近9成，租金每呎約43元
OSL(00863)合規企業級穩定幣USDGO流通規模突破5億美元
中國鐵塔(00788)尹文凱獲批出任執行董事，不再擔任副總經理職務
　
《中國要聞》　
中國外交部表示將為外企「在中國創造」提供更多支持和便利
全國人大常委會會議6月23-26日舉行，審議商標法修訂草案、金融法草案等
國稅總局指首5月工業企業銷售收入同比增6.8%，集成電路製造業增近六成
統計局持續加強對國際能源價格波動跟蹤和研判；部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好基礎需鞏固；中國經濟運行總體平穩，動能向新、結構向優特徵明顯；商品零售額下降因基數高、高溫多雨等影響線下消費；AI對製造業帶動明顯增強，5月集成電路製造增加值增87%
統計局指PPI漲幅擴大但CPI總體平穩，民生商品價格穩定；內地5月原油生產穩定增長，電力生產增速加快；內地5月工業增加值增4.5%，優於預期；內地5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期；5月一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比下降；5月全國城鎮調查失業率降至5.1%；首5月地產投資降16.2%，商品房銷售額跌13.5%；內地首5月固定資產投資同比跌4.1%，差過預期；首5月固投降幅擴大，統計局指部分地區高溫多雨等因素影響
測算指5月70城房價環比降幅略擴至0.2%，同比跌3.5%；機構指內需仍然疲軟，料政策將在7月「微調」；5月70城新房價格同比跌幅收窄，專家指房價止跌回穩關鍵信號已現；機構指5月中國經濟呈分化，預計6月財政支出將加快
中央結算公司擬對做市商通過做市成交現券交易結算服務費降至75折
中國信通院聯合華為雲等10家企業啟動「Token服務能力攀登計劃」
端午假期全國口岸日均出入境人員將達220萬人次，同比增一成
深圳暴雨預警升級至紅色，全市進入緊急防禦狀態
中國財政部下周於盧森堡發行最多50億歐元主權債券
人行4495億逆回購利率持平，淨投放2965億
黑龍江省紀委副書記姜宏偉涉嚴重違紀違法被查
匹克被指拖欠50萬贊助費及員工薪資，董事長表示假的，已報警
DeepSeek據報已完成首輪融資，融資額超500億人民幣
千里科技ASD首搭smart車型，今年裝車量目標破百萬輛
山姆中國變更董事長，市監總局近日約談山姆總部
標普指滬深交易所據報對城投發債設三道審核紅線，進一步扶優限劣
　
《寶島快訊》　
台股收升0.91%，報45809.19點
　
《大國博弈》　
習近平晤緬甸總統稱推進中緬經濟走廊建設，持續嚴打網賭電詐
王毅會見下任聯合國秘書長候選人、哥斯達黎加前副總統格林斯潘
日本工商代表團據報下周訪華，將與京東進行商務洽談
中美地方合作對話會鄭州舉行，達成多項合作協議
　
《國際要聞》　
中國外交部表示霍爾木茲海峽安全自由通行符合各方利益；內塔尼亞胡稱以軍將繼續留在黎巴嫩，「需要多久就留多久」
美伊延長臨時停火之際，世界盃伊朗隊2比2逼和新西蘭
民調顯示特朗普支持率小幅升至36%，民眾物價焦慮緩解；美國空軍一架B-52轟炸機在加州起飛後不久墜毀，無人生還
　
《外圍經濟》　
澳洲央行維持利率不變，觀望更多經濟數據
日本央行加息至1厘，達31年來最高，行長因病缺席會議；日本央行副行長內田稱將根據經濟狀況決定是否繼續升息；正帥臨陣告病，日本央行副行長內田真一將成議息記者會焦點
貝萊德據悉將再裁減約200個職位，18個月內第3次
OpenAI去年總支出達340億美元，研發投入約190億
美國法官駁回馬斯克旗下xAI對OpenAI的商業竊密訴訟
英偉達五年來首次發債獲逾三倍認購，最終發行規模250億美元
嘉信理財指投資者關注沃什日後如何與市場溝通；聯儲局前理事米蘭將重返對沖基金Hudson Bay任高級策略師；法興料美聯儲今年按兵不動，不將AI看成泡沫
安本指美伊臨時協議緩解亞洲外匯市場壓力，惟仍保持謹慎；景順指美伊達成協議對風險資產偏正面，惟核議題未解決料市場仍波動
　
《其他消息》　
夏寶龍今訪港兩日，抵埗即赴北都調研，重點考察河套及大學城；夏寶龍抵港進行為期兩日考察調研，上午到訪洪水橋及元朗簡約公屋；夏寶龍調研北都，聽取交通運輸及新發展區匯報，陳美寶甯漢豪分別講解
全國人大本月下旬審議皇崗口岸管轄議案，皇崗口岸重建後過關時間縮短至5分鐘
謝小華稱五年規劃為大藍圖，每年施政按經濟環境定優次
財政部在港發150億元人民幣國債，四個期限利率最高1.8%
專家指香港應強化離岸人民幣資產配置中心等三類功能
廉署起訴中大醫院康復中心前主管，涉訛稱親自診症騙服務費另加妨礙司法
彭博指港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等
標普指倘內地2萬億元建數據中心計劃成真，將拉動中國科技硬體需求
環聯指首季信用卡及私人貸款市場大致保持穩定，惟循環貸款及信用卡貸款活動續下跌
一名兩歲男童於沙田禾輋街市感染低致病性甲型禽流感，衛生署呼籲市民提高警覺
公務員薪酬劃一上調2%，生效日期追溯至4月1日；公務員劃一加薪2%，楊何蓓茵稱平衡各因素，將提交財委會
經絡5月份MMI報3.19厘，創10個月新低
2026年第一季本地居民總收入按年升5.1%至9257億元；本港3至5月失業率為3.7%，符合市場預期；本港4月份出口貨量及進口貨量分別上升32.3%及34%
大新銀行副行政總裁王伯凌以5012萬買入黃竹坑站海盈山單位

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16/06/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24483點，跌1點，低水11點

16/06/2026 16:46  即月期指最後交易價24484跌348點，成交76889張

16/06/2026 16:31  即月期指最後交易價24484跌348點，低水10點

16/06/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7620.5，跌6點

16/06/2026 09:15  期指低開44點報24788，國指期貨跌7點報8368

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