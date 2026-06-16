《日入而息》全國人大下周審議皇崗口岸管轄議案，SENASIC暗盤收升72%每手賺逾2600元

中國外交部表示將為外企「在中國創造」提供更多支持和便利

全國人大常委會會議6月23-26日舉行，審議商標法修訂草案、金融法草案等

國稅總局指首5月工業企業銷售收入同比增6.8%，集成電路製造業增近六成

統計局持續加強對國際能源價格波動跟蹤和研判；部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好基礎需鞏固；中國經濟運行總體平穩，動能向新、結構向優特徵明顯；商品零售額下降因基數高、高溫多雨等影響線下消費；AI對製造業帶動明顯增強，5月集成電路製造增加值增87%

統計局指PPI漲幅擴大但CPI總體平穩，民生商品價格穩定；內地5月原油生產穩定增長，電力生產增速加快；內地5月工業增加值增4.5%，優於預期；內地5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期；5月一線城市樓價環比上漲，二三線城市環比下降；5月全國城鎮調查失業率降至5.1%；首5月地產投資降16.2%，商品房銷售額跌13.5%；內地首5月固定資產投資同比跌4.1%，差過預期；首5月固投降幅擴大，統計局指部分地區高溫多雨等因素影響

測算指5月70城房價環比降幅略擴至0.2%，同比跌3.5%；機構指內需仍然疲軟，料政策將在7月「微調」；5月70城新房價格同比跌幅收窄，專家指房價止跌回穩關鍵信號已現；機構指5月中國經濟呈分化，預計6月財政支出將加快

中央結算公司擬對做市商通過做市成交現券交易結算服務費降至75折

中國信通院聯合華為雲等10家企業啟動「Token服務能力攀登計劃」

端午假期全國口岸日均出入境人員將達220萬人次，同比增一成

深圳暴雨預警升級至紅色，全市進入緊急防禦狀態

中國財政部下周於盧森堡發行最多50億歐元主權債券

人行4495億逆回購利率持平，淨投放2965億

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