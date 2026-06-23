23/06/2026 19:25
《日入而息》世茂東涌酒店淪銀主盤叫價逾30億，兩新股暗盤一升一跌麥科醫藥收高近96%
|世茂(00813)45億貸款違約，東涌兩酒店遭銀團接管淪銀主盤；東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除新加坡買家投得項目
|麥科醫藥-B(02335)暗盤收高近96%，每手賺3480元
|仙工智能(06106)暗盤潛水逾6%，每手蝕325元
|中金維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小
|本港5月消費物價指數升2%，高於市場預期
|證監會表示投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施
|有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」
|國泰(00293)7月起下調燃油附加費，往歐美減198元
|騰訊(00700)據報考慮退出對Marvelous等遊戲工作室投資
|華健未來-B(02659)首掛平開報81.8元，超購2000倍暗盤同樣平收；平開後破發急跌三成，每手蝕2475元；首掛收低近57%成今年首掛跌幅王，每手蝕4654元
|星源材質(00117)H股首掛開高逾38%每手賺1725元，超購1562倍；首掛收高逾22%，升幅較開市收窄每手仍賺1010元
|香港法院將於8月審理恒大清盤人對監管機構提起的司法審查
|英國財相李韻晴稱施紀賢辭職後，經濟領域仍有許多工作要推進；工黨黨魁大熱人選貝安德稱現時討論提前大選言之尚早
|商務部等8部門公布汽車流通消費改革試點城市名單；建立健全汽車改裝管理制度；構建多層次汽車賽事體系，支持發展房車露營產業；國產小客車能「當天買車、當天上牌」；以舊換新累計帶動商品銷售額達5萬億，汽車佔63%；支持地方開展汽車流通消費改革試點，激活消費動能
《即日市況》
|恒指全日跌432點收報23336，騰訊阿里跌至一年低，洛鉬瀉逾一成
《深滬股市》
|滬綜指收跌1.37%，創業板重挫3.8%，有色金屬領跌
《美元匯價》
|歐元最新報1.1411/13，日圓最新報161.38/39
《公司業績》
|中港照相(01123)全年虧轉盈757.6萬元，息0.32仙
《公司資訊》
|Momenta獲港交所批准上市，據報本周起評估投資者意向
|據報安徽華恒生物科技正評估投資者對其香港招股興趣
|州三環通過本港上市聆訊，去年多賺19.5%
|六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱
|麥科醫藥-B(02335)暗盤報32.4元，高招股價逾78%
|仙工智能(06106)暗盤報89.85元，低招股價近12%
|華健未來-B(02659)首掛平開報81.8元，超購2000倍暗盤同樣平收；平開後破發急跌三成，每手蝕2475元；首掛收低近57%成今年首掛跌幅王，每手蝕4654元
|星源材質(00117)H股首掛開高逾38%每手賺1725元，超購1562倍；首掛收高逾22%，升幅較開市收窄每手仍賺1010元
|騰訊(00700)據報考慮退出對Marvelous等遊戲工作室投資
|MiniMax(00100)上市後首批解禁在即，內媒指阿里(09988)和米哈遊明確表示長期看好
|亮晴控股(08603)聯交所已授出轉往主板上市原則批准
|人瑞人才(06919)旗下保險經紀公司瑞保國際正式開業
|平安好醫生(01833)夥羅氏製藥推進「醫藥險」融合新生態
|樺欣控股(01657)與香港偉業軟件的購股協議項下所有先決條件已獲達成，並已於今日落實
|世茂(00813)45億貸款違約，東涌兩酒店遭銀團接管淪銀主盤；東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除新加坡買家投得項目
|港鐵(00066)正推進屯門南延線項目，輕鐵「屯門泳池站」將於7月5日改名為「海皇路站」
|百度(09888)蘿蔔快跑連續兩年亮相國際汽車及供應鏈博覽會，展出兩輛蘿蔔快跑第六代自動駕駛車RT6
|天機控股(01520)向深圳市小灣體育文化投資300萬元人民幣
|中銀香港(02388)助力澳洲國民銀行發行大洋洲首筆雲吞債
|石四藥(02005)受託人今購200萬股，總代價約431.7萬元
|古茗控股(01364)擬發售港元計值有擔保可換股債券，同步進行股份回購
|固生堂(02273)收購新加坡及天津中醫業務
|國泰(00293)7月起下調燃油附加費，往歐美減198元
|萬科(02202)創始人王石報案並致函網信辦：規模化網暴已造成重大損害
|領悅服務集團(02165)未能成功中標四川省土地收購，4279萬人民幣全數退還予公司
|中國生物製藥(01177)培來加南噴霧劑獲國家藥監局批准上市；維特柯妥拜單抗「CLDN18.2 ADC」新藥上市申請獲受理
|騰訊(00700)今斥5億回購約119萬股
|南京熊貓電子(00553)附屬認購結構性存款產品，涉共1.6億元人民幣
《中國要聞》
|東盟供應鏈合作交流會舉辦，貿促會任鴻斌提共建共贏大市場
|商務部等8部門公布汽車流通消費改革試點城市名單；建立健全汽車改裝管理制度；構建多層次汽車賽事體系，支持發展房車露營產業；國產小客車能「當天買車、當天上牌」；以舊換新累計帶動商品銷售額達5萬億，汽車佔63%；支持地方開展汽車流通消費改革試點，激活消費動能
|工信部就機器人在變電站等多場景應用標準徵求意見
|北京市委書記尹力晤諾華集團主席，冀加快推動昌平工廠擴建升級
|深圳靈活供給建設好算力網，加強算力產能供給
|人行5245億逆回購利率持平，淨投放750億
|上海市委原常委朱芝松受賄逾1.39億，一審被判死緩
|DeepSeek Harness團隊負責人：急缺人才，每天都在面試
|光輪智能完成新一輪10億元戰略融資
|豆包大模型的日均tokens調用量達到180萬億；豆包視頻生成大模型Seedance 2.5將於7月初發布，可生成30秒長視頻
|宇樹科技人形機器人本月起在日本銷售，G1日租價4200元起
《寶島快訊》
|台股收跌1.34%，報47100.65點
《大國博弈》
|華外交部回應英國首相辭職表示中英應共同維護好兩國關係
|加拿大工業部長稱中國車企考慮在加建立製造合作關係
|歐洲央行行長拉加德：《廣場協議》不適合中歐貿易談判
《國際要聞》
|伊朗總統日內訪問巴基斯坦，討論外交、能源等領域合作
|英國財相李韻晴稱施紀賢辭職後，經濟領域仍有許多工作要推進；工黨黨魁大熱人選貝安德稱現時討論提前大選言之尚早
《外圍經濟》
|聯儲局官員古爾斯比稱通脹過高且正朝錯誤方向發展；大摩指兩大因素或引發美股大跌，聯儲局可能不會出手救市；瑞士嘉盛指沃什主導聯儲局轉趨鷹派，料政策利率上調幅度超預期
|韓國股市一度下跌逾4%，三星電子及SK海力士等科技股下挫；韓日股市收市重挫，韓國KOSPI指數下跌近一成
|孫正義對馬斯克唱反調，不贊同太空數據中心設想，地球算力決勝負；瑞銀指全球AI市場長期潛在市場空間有望超過10萬億美元
|索尼集團計劃近三十年來首次發行美元債券
|圖片庫公司Getty Images宣布與OpenAI達成授權交易，盤中飆升145%
|甲骨文上財年裁員約2.1萬，人工智能取代部分工作崗位
《其他消息》
|行政長官率團展開福建訪問達成多項合作成果，李家超：支援福建內地企業以香港為跳板「走出去」
|羅淑佩料訪港旅客繼續增加，實現2029年旅遊業佔GDP 5%目標
|永明調查指港人財務抗逆力下降，逾半受訪者指一旦失業只能應付6個月開支
|安本投資夥恒安標準人壽(亞洲)在港推出環球增益債券基金
|西沙SIERRA SEA高層2房775萬元售，呎價升至1.67萬元，13個月炒高36%
|香港法院將於8月審理恒大清盤人對監管機構提起的司法審查
|本港5月消費物價指數升2%，高於市場預期
|中金維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小
|智安投香港客戶人數增加一倍，辦公室遷至中環華懋大廈全層
|聯交所譴責復星旅遊文化前首席財務官王文平及前非執行董事錢建農
|證監會表示投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持
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