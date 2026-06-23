《日入而息》世茂東涌酒店淪銀主盤叫價逾30億，兩新股暗盤一升一跌麥科醫藥收高近96%

Momenta獲港交所批准上市，據報本周起評估投資者意向

據報安徽華恒生物科技正評估投資者對其香港招股興趣

州三環通過本港上市聆訊，去年多賺19.5%

六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱

麥科醫藥-B(02335)暗盤報32.4元，高招股價逾78%

仙工智能(06106)暗盤報89.85元，低招股價近12%

華健未來-B(02659)首掛平開報81.8元，超購2000倍暗盤同樣平收；平開後破發急跌三成，每手蝕2475元；首掛收低近57%成今年首掛跌幅王，每手蝕4654元

星源材質(00117)H股首掛開高逾38%每手賺1725元，超購1562倍；首掛收高逾22%，升幅較開市收窄每手仍賺1010元

騰訊(00700)據報考慮退出對Marvelous等遊戲工作室投資

MiniMax(00100)上市後首批解禁在即，內媒指阿里(09988)和米哈遊明確表示長期看好

亮晴控股(08603)聯交所已授出轉往主板上市原則批准

人瑞人才(06919)旗下保險經紀公司瑞保國際正式開業

平安好醫生(01833)夥羅氏製藥推進「醫藥險」融合新生態

樺欣控股(01657)與香港偉業軟件的購股協議項下所有先決條件已獲達成，並已於今日落實

世茂(00813)45億貸款違約，東涌兩酒店遭銀團接管淪銀主盤；東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除新加坡買家投得項目

港鐵(00066)正推進屯門南延線項目，輕鐵「屯門泳池站」將於7月5日改名為「海皇路站」

百度(09888)蘿蔔快跑連續兩年亮相國際汽車及供應鏈博覽會，展出兩輛蘿蔔快跑第六代自動駕駛車RT6

天機控股(01520)向深圳市小灣體育文化投資300萬元人民幣

中銀香港(02388)助力澳洲國民銀行發行大洋洲首筆雲吞債

石四藥(02005)受託人今購200萬股，總代價約431.7萬元

古茗控股(01364)擬發售港元計值有擔保可換股債券，同步進行股份回購

固生堂(02273)收購新加坡及天津中醫業務

國泰(00293)7月起下調燃油附加費，往歐美減198元

萬科(02202)創始人王石報案並致函網信辦：規模化網暴已造成重大損害

領悅服務集團(02165)未能成功中標四川省土地收購，4279萬人民幣全數退還予公司

中國生物製藥(01177)培來加南噴霧劑獲國家藥監局批准上市；維特柯妥拜單抗「CLDN18.2 ADC」新藥上市申請獲受理

騰訊(00700)今斥5億回購約119萬股