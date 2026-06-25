《日入而息》六股明登場科拓股份暗盤收升2倍，維他奶未有加價計劃已採措施應對成本上升

|維他奶國際(00345)全年純利升16.9%至2.7億元，派息增至13.5仙；若撇除VSL出售事項及VAP減值，全年盈利跌4%，香港業務收入跌3%；今年沒有加價計劃，已主動採取措施應對中東局勢風險
|莎莎國際(00178)全年純利升1.6倍至2億元，連特息派5.3仙；今年4至6月21日港澳市場線下營業額升32.5%，內地跌18.1%；全年港澳營業額按年升17%至34.9億元，計劃新財政年度上半年在港開六至七間新店；目標本財年開10間新店，下月底及8月分別在啟德及落馬洲開設新店
|領益智造(01688)暗盤收高逾21%，每手賺1412元；聖邦股份(03661)暗盤收高逾30%，每手賺2580元；MERDEKAGOLD-DRS(06228)暗盤潛水近3%，每手蝕78元；科拓股份(02272)暗盤收高2.03倍，每手賺4821元；中科聞歌(01956)暗盤收高近95%，每手賺11480元；芯碁微裝(09630)暗盤收高近76%，每手賺9594元
|四新股今截飛，來福諧波(03952)孖展超購2764倍為四隻中最熱股份
|港交所(00388)優化每周股票期權及指數期權行使價間距，擬於7月27日實施
|港燈(02638)7月燃料調整費上調近34%，每度電加至41.9仙，預告未來續上升
|滔搏(06110)首財季零售及批發銷售額按年錄10-20%低段下跌；未接到任何NIKE終止集團內地線上經銷安排正式通知，申明復牌
|渣打鄭子豐下調恒指12個月基本目標降至25500-26500點；料港股好大機會維持「選股唔選市」格局，中長期看好內地及香港股市；料霍爾木茲海峽數周內重開，未來三個月油價或維持每桶約80美元
|5月份本港整體出口和進口分別上升40.8%和42%，出口遜預期
|商務部指美增列「中國軍事企業清單」嚴重損害中企正當合法權益；中美經貿團隊將就對等降稅等合作開展進一步磋商；彭博指美國不滿中國簽證規定，不派高官赴澳門出席本周APEC會議
|中方回應掛巴拿馬旗船舶在華被查數量激增，依法依規，不針對特定國家或船旗
|人行據悉牽頭加強信用評級監管，部分AAA級發行人或遭下調
|國際金價波動加劇，工行、建行等停辦代理上金所個人貴金屬競價交易業務
|路透指中國將於7月提高成品油出口配額；中國國有油企正考慮恢復進口伊朗原油
|恒指午後曾失兩萬三刷一年低，收跌335點報23076，內銀受衝擊科網股捱沽
|滬綜指收升0.23%，兩市成交增近一成，芯片股爆發
|歐元最新報1.1362/64，日圓最新報161.81/82
|莎莎國際(00178)全年純利升1.6倍至2億元，連特息派5.3仙；今年4至6月21日港澳市場線下營業額升32.5%，內地跌18.1%；全年港澳營業額按年升17%至34.9億元，計劃新財政年度上半年在港開六至七間新店
|維他奶國際(00345)全年純利升16.9%至2.7億元，派息增至13.5仙；若撇除VSL出售事項及VAP減值，全年盈利跌4%，香港業務收入跌3%；今年沒有加價計劃，已主動採取措施應對中東局勢風險
|大昌集團(00088)全年盈轉虧2200萬元，末期息減至6仙
|GC CONSTRUCTION(01489)全年虧損擴大至6077.6萬元，不派息
|四新股今截飛，來福諧波孖展超購2764倍為四隻中最熱股份
|聖邦股份(03661)暗盤報103.3元，高招股價逾21%
|MERDEKAGOLD-DRS(06228)暗盤報19.4元，低招股價逾27%
|芯碁微裝(09630)暗盤報437元，高招股價近73%
|領益智造(01688)暗盤報11.7元，高招股價近15%
|科拓股份(02272)暗盤報112.3元，高招股價1.84倍
|中科聞歌(01956)暗盤報122.2元，高招股價1.01倍
|印尼金礦商Merdeka國際(06228)配售超購11倍，長線基金主導，明日掛牌
|長建(01038)旗下Northumbrian Water獲評「英國最可信賴水務公司」，並成為全球首獲ISO創新管理認證水務企業
|華潤醫藥(03320)旗下華潤江中與韓國大象Wellife簽署戰略合作框架協議
|宏利人壽保險（國際）委任吳立賢為獨立非執行董事
|標普將招商局港口(00144)評級上調至「A-」，多元化業務將持續增強其現金流
|海倫司(09869)3個中文商標被宣告無效，法院駁回其訴訟請求
|基石藥業(02616)與Arrotex就舒格利單抗在澳大利亞、紐西蘭達成獨家商業化合作
|石四藥(02005)受託人今斥約215萬元購100萬股
|聯交所譴責利時集團(00526)及6名前董事與1名前公司秘書
|滔搏(06110)首財季零售及批發銷售額按年錄10-20%低段下跌；未接到任何NIKE終止集團內地線上經銷安排正式通知，申明復牌
|證監會點名高科橋(09963)股權高度集中
|智匯礦業(02546)H股全流通獲中證監備案通知書
|寧德時代(03750)旗下兩座香港換電站已投入營運，首批換電的士已交付
|騰訊(00700)新一代T-AIDC數據中心架構將供電效率提升至逾98%；今斥5億元回購約118.6萬股
|百度(09888)整合文心相關網站打造全新AI入口
|屈臣氏倪文玲籲消費品行業領袖將AI視為企業策略，而非單一資訊科技項目
|中銀香港(02388)預告不良貸款率續添壓，減值貸款比率降至0.96%，三年股東回報框架待批
|港燈(02638)7月燃料調整費上調近34%，每度電加至41.9仙，預告未來續上升
|港交所(00388)優化每周股票期權及指數期權行使價間距，擬於7月27日實施
|康希諾生物(06185)一款疫苗獲阿根廷當局授予註冊證書
|勵晶太平洋(00575)附屬人工智能驅動的生物老化智能公司獲獎
|舜宇光學(02382)附屬增持歌爾光學
|陽光油砂(02012)主席孫國平已向羅兵咸永道提交所要求披露資料
|中興通訊(00763)方榕稱新一代AI手機將於近期上市
|外交部表示暫無中國公民在委內瑞拉地震中傷亡
|遼寧省委書記許昆林晤沙特國際電力水務公司董事長稱合作潛力巨大
|夏季達沃斯論壇大連閉幕，明年入華20周年天津舉行
|「美麗中國」全民行動5年計劃出台，明確15條舉措
|藥監局長到大連科興督導巡檢工作稱切實加強疫苗質量安全監管
|路透指中國將於7月提高成品油出口配額；中國國有油企正考慮恢復進口伊朗原油
|內地品牌金飾克價降至1200元左右，年內已跌近500元；建設銀行將於7月24日停辦代理上金所個人貴金屬交易業務；國際金價波動加劇，工行、建行等停辦代理上金所個人貴金屬競價交易業務
|內地部分夏糧主產省份受災嚴重，首5月全國農業保險已賠付370億元
|中國發電裝機容量突破40億千瓦，位居全球首位
|上海5月出口增26.7%，進口增0.6%
|廣東腦機接口相關符合條件醫療服務項目納醫保支付範圍
|審計署指工行等四家銀行科技金融產品和服務名不副實
|商務部截至6月推出重點外資項目500多個，總投資額超3000億美元
|商務部等7部門針對轉賣報廢機動車、非法回收拆解等專項整治
|發改委、能源局強化可控核聚變、太空電站等理論研究和技術創新；目標到2030年非化石能源發電量比重達50%；加大油氣增儲上產力度，實現原油年產量穩定在2億噸水平
|廣州期貨交易所據報研究推出中國首個鈷期貨合約
|人行3705億逆回購利率持平，淨投放1225億，另開展5000億MLF；人行下周一及二公開市場增加隔夜逆回購操作，以固定利率、數量招標；人行據悉牽頭加強信用評級監管，部分AAA級發行人或遭下調
|殷勇晤普華永道主席稱冀助力全球企業「引進來」、北京企業「走出去」
|「1點點」回應食安疑慮指茶葉及原物料絕非三無產品
|臻寶科技回吐，稱已與美光建立合作，未形成規模化銷售
|保利發展105億競得深圳寶安中心區宅地，溢價率99%
|台股收升0.46%，報46255.26點
|中國商務部冀日本經濟界敦促政府切實反思糾錯
|商務部指美增列「中國軍事企業清單」嚴重損害中企正當合法權益；中美經貿團隊將就對等降稅等合作開展進一步磋商；彭博指美國不滿中國簽證規定，不派高官赴澳門出席本周APEC會議
|中方回應掛巴拿馬旗船舶在華被查數量激增，依法依規，不針對特定國家或船旗
|霍爾木茲海峽重開增加供應，布蘭特原油抹去戰時全數漲幅；特朗普稱霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談判紅線
|委內瑞拉強震造成至少32人死，700人傷；委內瑞拉地震至少18傷，代總統宣布全國緊急狀態
|特朗普臨時取消對房屋改革法案簽署，參議院共和黨人矛盾升級
|日本岩手縣地震強度上調至7.2級，至少4人受傷
|韓日股市收市上升，韓國KOSPI指數上升逾5%
|日本NAND快閃記憶體供應商鎧俠計劃明年春季發行美國ADR
|美國大型銀行全部通過聯儲局年度壓力測試；壓力測試過關，摩通及高盛等大型銀行提高股息並回購股份；保德信料聯儲局鷹派傾向進一步增強，今年秋季將首次加息
|李家超下周一啟動施政報告諮詢，與五年規劃意見收集同步進行
|孫東訪新西蘭出席中國商業峰會，晤總理拉克森，介紹香港創科發展
|政府成立新田科技城有限公司，查毅超任董事局主席，並委任六名非官方董事局成員
|丘應樺稱積極助企把握電商機遇，對接國家數字經濟戰略
|國安處搜查「獵人書店」，拘兩人涉煽動及洗黑錢，包括負責人黃文萱
|洪水橋第二期發展收回71幅私人土地，面積近3.4萬平方米
|消息指港府擬改革醫委會，增加非醫生委員比例，醫生犯重罪判監直接除牌
|「羅馮律師事務所」涉及違規被香港律師會接管，被指未有遵從《律師帳目規則》
|渣打鄭子豐料港股好大機會維持「選股唔選市」格局，中長期看好內地及香港股市；料霍爾木茲海峽數周內重開，未來三個月油價或維持每桶約80美元；下調恒指12個月基本目標降至25500-26500點
|CFA協會報告指私募市場重塑資本格局，影響力遠超投資組合
|巴克萊指新興亞洲市場未見區域性增長失速，AI更看好平台型公司
|普徠仕指投資者或把韌性當穩定，AI硬件及基建表現較佳
|5月份本港整體出口和進口分別上升40.8%和42%，出口遜預期
|啟德世運道簡約公屋二期今入伙，何永賢稱提早一季落成，7000伙今起陸續交樓
|競委會入稟審裁處，揭三間科技服務供應商涉圍標，騙取6000萬資助
|證監會取得針對盧衍溢及Major Success Group Limited的全球性凍結令
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