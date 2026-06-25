《日入而息》六股明登場科拓股份暗盤收升2倍，維他奶未有加價計劃已採措施應對成本上升

維他奶國際(00345)全年純利升16.9%至2.7億元，派息增至13.5仙；若撇除VSL出售事項及VAP減值，全年盈利跌4%，香港業務收入跌3%；今年沒有加價計劃，已主動採取措施應對中東局勢風險

莎莎國際(00178)全年純利升1.6倍至2億元，連特息派5.3仙；今年4至6月21日港澳市場線下營業額升32.5%，內地跌18.1%；全年港澳營業額按年升17%至34.9億元，計劃新財政年度上半年在港開六至七間新店；目標本財年開10間新店，下月底及8月分別在啟德及落馬洲開設新店

領益智造(01688)暗盤收高逾21%，每手賺1412元；聖邦股份(03661)暗盤收高逾30%，每手賺2580元；MERDEKAGOLD-DRS(06228)暗盤潛水近3%，每手蝕78元；科拓股份(02272)暗盤收高2.03倍，每手賺4821元；中科聞歌(01956)暗盤收高近95%，每手賺11480元；芯碁微裝(09630)暗盤收高近76%，每手賺9594元

四新股今截飛，來福諧波(03952)孖展超購2764倍為四隻中最熱股份

港交所(00388)優化每周股票期權及指數期權行使價間距，擬於7月27日實施

港燈(02638)7月燃料調整費上調近34%，每度電加至41.9仙，預告未來續上升

滔搏(06110)首財季零售及批發銷售額按年錄10-20%低段下跌；未接到任何NIKE終止集團內地線上經銷安排正式通知，申明復牌

渣打鄭子豐下調恒指12個月基本目標降至25500-26500點；料港股好大機會維持「選股唔選市」格局，中長期看好內地及香港股市；料霍爾木茲海峽數周內重開，未來三個月油價或維持每桶約80美元

5月份本港整體出口和進口分別上升40.8%和42%，出口遜預期

商務部指美增列「中國軍事企業清單」嚴重損害中企正當合法權益；中美經貿團隊將就對等降稅等合作開展進一步磋商；彭博指美國不滿中國簽證規定，不派高官赴澳門出席本周APEC會議

中方回應掛巴拿馬旗船舶在華被查數量激增，依法依規，不針對特定國家或船旗

人行據悉牽頭加強信用評級監管，部分AAA級發行人或遭下調

國際金價波動加劇，工行、建行等停辦代理上金所個人貴金屬競價交易業務