《日入而息》港股再瀉405點全周累跌1252點，6新股首掛科拓收升2倍

|六新股混戰，科拓(02272)收漲2倍為新股之首
|禮邦醫藥-B(09637)暗盤收高逾94%，每手賺2128元；海光芯正(01191)暗盤收高逾80%，每手賺4580元；白鴿在線(02672)暗盤收高2.83倍，每手賺8820元
|易方達港交所科技100ETF(03456)今早掛牌上市，董事長劉曉艷稱發揮香港超級連繫人獨特優勢
|遠展(00035)目標一年後淨負債比率低於50%，未來所推數個樓盤不用撇賬
|特步(01368)索康尼香港首店開幕，總裁田忠料集團全年新開20至30間新店
|中電(00002)推為期三個月「燃料費特別回扣」，用電900度或以下每度電回贈8仙，料五成住宅客戶受惠
|港燈(02638)推出特別電費補助，8至10月每月用電量450度或以下住戶獲每度電8仙補助
|中原CCL按周升0.57%，連升4周共1.58%向上迫近160點
|差估署指5月住宅樓價指數按月升1.4%報321.9，連升12個月；中原陳永傑料下半年樓價仍有5%至8%的升幅；世邦魏理仕維持今年本港樓價升5-10%預測，料租金升最多8%創歷史新高
|盧寵茂稱修訂醫生註冊條例下月8日首讀，將改革醫委會組成，增業外委員比例至31%
|宏志閣77.8%業主確認出售業權，宏福苑8座全納入政府長遠居住安排方案
|廉署警方聯合行動搗假波集團拘19人，涉本地教練球員操控賽事收外圍
|人行2315億逆回購利率持平，全周放水3297億；人行隔夜逆回購操作下周落地，市場關注會否成為新的政策利率錨；人行與蒙古銀行續簽雙邊本幣互換協議，規模150億元人民幣；人行授權中銀香港雅加達分行擔任印尼人民幣清算行；人行授權南非標準銀行及中國工商銀行任非洲人民幣聯合清算行
|紐時指SpaceX上市陷劇烈波動，促使OpenAI傾向將IPO推到明年
|蘋果筆電和微軟Xbox狂加價百美元以上，料明秋儲存和記憶體成本再漲一倍
|恒指再插405點收報22671續創逾年低，本周累挫半成連跌第七周
|滬綜指收跌2.26%，本周累跌1.55%，創業板指收挫逾4%
|歐元最新報1.1407/09，日圓最新報161.59/61
|筆克遠東(00752)中期純利跌2%至2.08億元，中期息派5.5仙按年持平
|星光集團(00403)全年虧損擴大至1.1億元，不派息
|天德地產(00266)全年虧損收窄至2.5億元，派息8仙
|凱聯國際酒店(00105)全年虧損收窄至4.7億元，息19仙
|中國燃氣(00384)全年純利跌16.4%至27.2億元，息20仙
|亞倫國際(00684)全年虧損收窄至3776.8萬元，不派息
|元力控股(01933)全年虧損擴大至1.3億人幣，不派息
|本間高爾夫(06858)全年虧轉盈11.2億日圓，不派息
|元亨燃氣(00332)全年虧損收窄至1.6億人幣，不派息
|智勤控股(09913)全年虧損擴大至6861.5萬元，不派息
|VICON(03878)全年純利跌6.7%至450.5萬元，不派息
|芯碁微裝(09630)H股首掛較招股價高近74%仍較A股折讓三成，每手賺9313元；首掛收高1.04倍，每手勁賺13114元，A股仍挫半成
|聖邦股份(03661)首掛較招股價高開逾23%，超購250倍每手賺1990元；升幅擴大首掛收高逾47%，每手賺4010元；首掛先高後低較招股價近5%，每手蝕310元
|領益智造(02665)首掛較招股價高開逾6%，超購95倍每手賺409元；)內地3工廠月產能至少1.5萬部機器人，行業競爭情況健康
|中科聞歌(01384)首掛開高逾八成每手大賺9860元，超購5965倍中籤率僅0.15%；首掛收高逾84%，走勢大致平穩，每手賺10200元；將有更多中資科技股來港上市「出海」，市場波動仍料板塊有好表現
|科拓股份(02272)首掛較招股價高開1.78倍，超購2千倍每手賺4233元；首掛收高2.04倍，全日高開高走，每手賺4839元
|印尼金礦股MERDEKAGOLD首掛平開報26.6元，超購僅3倍人人有份；首掛破發較招股價近7%，每手蝕174元；許正宇稱Merdeka(06228)上市及時，發揮香港成為國際黃金交易中心巨大潛力
|易方達港交所科技100ETF(03456)今早掛牌上市，董事長劉曉艷稱發揮香港超級連繫人獨特優勢
|白鴿在線(02672)暗盤報67.8元，高招股價3.35倍
|禮邦醫藥-B(09637)暗盤報43.36元，高招股價近92%
|海光芯正(01191)暗盤報228元，高招股價一倍
|特步(01368)索康尼香港首店開幕，總裁田忠料集團全年新開20至30間新店
|中信資源(01205)中途停牌，停牌前報0.53元升近13%
|鑫苑服務(01895)午後停牌，停牌前報0.29元跌逾3%
|結好控股(00064)今日開市前停牌，待公布原因
|波司登(03998)穩步進行國際市場探索布局，線下持續關閉低效店開設高效店
|福森藥業(01652)新流感針「帕拉米韋注射液」獲批內地上市
|科濟藥業(02171)將回購不多於5%已發行股份
|數字王國(00547)孫大千退任執董，王偉忠退任非執董
|和譽(02256)早前在ASCO年會公布胃癌新標靶藥效果良好
|蔚來(09866)CEO李斌稱2030年新能源汽車中國市場滲透率將超90%
|智能體互聯國家標準發布，小米(01810)、快手(01024)等企業參與編制
|商湯(00020)旗下「日日新」大模型企業級Token使用量在5月單月實現7倍增長
|百度(09888)千帆Coding Plan產品升級，將推出Token Plan個人版
|騰訊(00700)今斥5億元回購約121萬股
|長實(01113)波老道「應天」3.8億招標沽頂層連天台大宅，呎價12.6萬
|中國中免(01880)樂高集團全新「樂高認證專門店」進駐香港國際機場
|恒地(00012)及新地(00016)洪水橋土地申建住宅，合共可提供1830伙單位
|遠展(00035)目標一年後淨負債比率低於50%，未來所推數個樓盤不用撇賬
|常達控股(01433)接獲聯交所復牌指引，繼續停牌
|中電(00002)推為期三個月「燃料費特別回扣」，用電900度或以下每度電回贈8仙，料五成住宅客戶受惠
|港燈(02638)推出特別電費補助，8至10月每月用電量450度或以下住戶獲每度電8仙補助
|中國電力(02380)5月合併總售電量按年增加4.55%
|香港智慧低碳發展創新聯盟舉行周年分享會，華潤電力(00836)助力香港加快建設國際綠色科創高地
|石四藥集團(02005)根據限制性股份獎勵計劃在公開市場上購買股份
|創聯控股(02371)訂立不具法律約束力MOU，探討就研發數字資產支付模式及RWA解決方案開展潛在戰略合作
|喆麗控股(02209)裁44人涉及時尚及娛樂等部門，料涉120萬美元
|綠色經濟(01315)料全年純利按年減少約690萬元
|中國使館表示2名中國公民委內瑞拉地震中遇難
|稅務總局明確換房退個稅政策延至2027年底，賣廢品個稅預繳率減半
|能源局料「十五五」全國年均用電增量達6000億度左右；；「十五五」全國電網固定資產投資將達5萬億元以上；「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模料超20萬億；AI爆發式增長帶動用電量激增，將推進算力設施與電力系統協同建設；西部地區未來不僅要向外輸送電煤氣，還要「送Token」
|財政部等三部門表示8月起不再徵收礦業權出讓收益滯納金
|工信部指前5月5G移動電話用戶達12.75億，佔比近七成
|新修訂註冊會計師法2027年1月施行，明確提供虛假會計資料法律責任等
|新能源車下鄉活動啟動，申領以舊換新補貼不受資格數量限制
|內地下達第三批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金
|招商蛇口60.94億元競得杭州永久河地塊，溢價率79.03%
|內地5月非金融類ODI規模觸及三個月新低，連續七個月同比下滑
|外匯局指5月外匯市場總計成交3.38萬億美元；5月國際收支貨物和服務貿易順差679億美元
|財政部在盧森堡發行50億歐元主權債券，總認購金額248億歐元
|人行2315億逆回購利率持平，全周放水3297億；人行隔夜逆回購操作下周落地，市場關注會否成為新的政策利率錨；人行與蒙古銀行續簽雙邊本幣互換協議，規模150億元人民幣；人行授權中銀香港雅加達分行擔任印尼人民幣清算行；人行授權南非標準銀行及中國工商銀行任非洲人民幣聯合清算行
|DeepSeek展開大規模招聘，擬將所有部門人手擴充至少一倍
|抖音第二季下架1.8萬個「低價遊」商品，封禁近8500個違規創作者直播權限
|台股收跌3.64%，報44571.76點
|習近平晤孟加拉總理塔里克，共同宣布構建新時代中孟命運共同體
|習近平會見洪森稱願同柬方一道徹底鏟除電詐「毒瘤」
|埃航高管表示零關稅下非洲咖啡、鮮花等對華出口爆發式增長
|中韓同意早日完成雙邊自貿協定第二階段談判，提升服務投資領域開放水平
|霍爾木茲海峽再現安全風險，一艘貨船遇襲數艘油輪折返；日本國土交通大臣指再有兩艘日本船舶駛過霍爾木茲海峽
|美國紐約市長曼達尼推出租金凍結政策，兌現競選承諾
|委內瑞拉地震至少188人死亡，包括至少兩名中國公民
|韓國KOSPI指數跌逾5%，日經指數跌4.15%；韓股黑色星期五，暴跌8%暫停交易，三星及SK海力士均跌逾9%
|日本政府推出2.3萬億美元投資路線圖，財相承諾維持財政紀律
|美國核心PCE按年漲3.4%，顯然消費者支出保持韌性
|富達指亞洲AI投資轉向應用，由晶片延伸至機械人接棒增長
|紐時指SpaceX上市陷劇烈波動，促使OpenAI傾向將IPO推到明年
|蘋果筆電和微軟Xbox狂加價百美元以上，料明秋儲存和記憶體成本再漲一倍
|軟銀股價大跌13%，因OpenAI據報傾向延後上市
|幣安下周起暫停向歐盟用戶提供服務，有待運營牌照申請過關
|人大常委會已審議新皇崗口岸草案，李慧琼指立法會將加快審議本地法例
|唐家成稱港交所以更廣泛策略為多個行業提供創新憧憬
|廉署警方聯合行動搗假波集團拘19人，涉本地教練球員操控賽事收外圍
|政府公布海洋公園公司董事局成員任命，再度委任龐建貽為主席
|政府憲刊將僱員再培訓局易名為技能提升局，擴大法定職能和權力
|政府再度委任陳鎮洪和文本立為證券及期貨事務監察委員會非執行董事
|新田科技城第一期第二批收地涉117公頃，料2026年底至2027年上半年遷出
|柴油補貼計劃周日午夜屆滿，如期結束不再延長
|發展局擬於堅彌地城海旁建新行人通道，料2031年竣工
|醫管局轄下18區中醫診所暨教研中心下月起統一以地區命名；盧寵茂稱修訂醫生註冊條例下月8日首讀，將改革醫委會組成，增業外委員比例至31%；醫管局CEO李夏茵稱教育不足以遏不良風氣，涉事實習醫生難再獲聘
|世邦魏理仕維持今年本港樓價升5-10%預測，料租金升最多8%創歷史新高
|差估署指5月住宅樓價指數按月升1.4%報321.9，連升12個月
|宏志閣77.8%業主確認出售業權，宏福苑8座全納入政府長遠居住安排方案
|積金評級指強積金6月暫錄1.93%投資虧損，料上半年回報逾5%
|施羅德投資指今年要獲取可靠收益，須採前瞻性、以深入研究為本主動型投資策略
|中原CCL按周升0.57%，連升4周共1.58%向上迫近160點；中原陳永傑料下半年樓價仍有5%至8%的升幅
|美聯指樓市基調依然向好，樓市走勢逐步轉向「量價並重」
|本港3月平均工資率較上年同期上升3.4%
|花旗策略師指現在就斷言AI交易已經結束還為時尚早
|特斯拉FSD全面轉向訂閱制，港澳台地區買斷制7月下架，大陸地區暫無明確時間表
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