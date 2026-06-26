《日入而息》港股再瀉405點全周累跌1252點，6新股首掛科拓收升2倍

芯碁微裝(09630)H股首掛較招股價高近74%仍較A股折讓三成，每手賺9313元；首掛收高1.04倍，每手勁賺13114元，A股仍挫半成

聖邦股份(03661)首掛較招股價高開逾23%，超購250倍每手賺1990元；升幅擴大首掛收高逾47%，每手賺4010元；首掛先高後低較招股價近5%，每手蝕310元

領益智造(02665)首掛較招股價高開逾6%，超購95倍每手賺409元；)內地3工廠月產能至少1.5萬部機器人，行業競爭情況健康

中科聞歌(01384)首掛開高逾八成每手大賺9860元，超購5965倍中籤率僅0.15%；首掛收高逾84%，走勢大致平穩，每手賺10200元；將有更多中資科技股來港上市「出海」，市場波動仍料板塊有好表現

科拓股份(02272)首掛較招股價高開1.78倍，超購2千倍每手賺4233元；首掛收高2.04倍，全日高開高走，每手賺4839元

印尼金礦股MERDEKAGOLD首掛平開報26.6元，超購僅3倍人人有份；首掛破發較招股價近7%，每手蝕174元；許正宇稱Merdeka(06228)上市及時，發揮香港成為國際黃金交易中心巨大潛力

易方達港交所科技100ETF(03456)今早掛牌上市，董事長劉曉艷稱發揮香港超級連繫人獨特優勢

白鴿在線(02672)暗盤報67.8元，高招股價3.35倍

禮邦醫藥-B(09637)暗盤報43.36元，高招股價近92%

海光芯正(01191)暗盤報228元，高招股價一倍

特步(01368)索康尼香港首店開幕，總裁田忠料集團全年新開20至30間新店

中信資源(01205)中途停牌，停牌前報0.53元升近13%

鑫苑服務(01895)午後停牌，停牌前報0.29元跌逾3%

結好控股(00064)今日開市前停牌，待公布原因

波司登(03998)穩步進行國際市場探索布局，線下持續關閉低效店開設高效店

福森藥業(01652)新流感針「帕拉米韋注射液」獲批內地上市

科濟藥業(02171)將回購不多於5%已發行股份

數字王國(00547)孫大千退任執董，王偉忠退任非執董

和譽(02256)早前在ASCO年會公布胃癌新標靶藥效果良好

蔚來(09866)CEO李斌稱2030年新能源汽車中國市場滲透率將超90%

智能體互聯國家標準發布，小米(01810)、快手(01024)等企業參與編制

商湯(00020)旗下「日日新」大模型企業級Token使用量在5月單月實現7倍增長

百度(09888)千帆Coding Plan產品升級，將推出Token Plan個人版

騰訊(00700)今斥5億元回購約121萬股

長實(01113)波老道「應天」3.8億招標沽頂層連天台大宅，呎價12.6萬

中國中免(01880)樂高集團全新「樂高認證專門店」進駐香港國際機場

恒地(00012)及新地(00016)洪水橋土地申建住宅，合共可提供1830伙單位

遠展(00035)目標一年後淨負債比率低於50%，未來所推數個樓盤不用撇賬

常達控股(01433)接獲聯交所復牌指引，繼續停牌

中電(00002)推為期三個月「燃料費特別回扣」，用電900度或以下每度電回贈8仙，料五成住宅客戶受惠

港燈(02638)推出特別電費補助，8至10月每月用電量450度或以下住戶獲每度電8仙補助

中國電力(02380)5月合併總售電量按年增加4.55%

香港智慧低碳發展創新聯盟舉行周年分享會，華潤電力(00836)助力香港加快建設國際綠色科創高地

石四藥集團(02005)根據限制性股份獎勵計劃在公開市場上購買股份

創聯控股(02371)訂立不具法律約束力MOU，探討就研發數字資產支付模式及RWA解決方案開展潛在戰略合作

喆麗控股(02209)裁44人涉及時尚及娛樂等部門，料涉120萬美元