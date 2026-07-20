即月期指最後交易價25152升682點，成交115451張

即月期指最後交易價25152，升682點，高水9點，成交115451張。即月國指期貨最後交易價8387，升279點，高水5點，成交141624張。另外，即月科指期貨最後交易價4757，升143點，高水5點，成交210736張。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 16:46
即月期指最後交易價25152，升682點，高水9點，成交115451張。即月國指期貨最後交易價8387，升279點，高水5點，成交141624張。另外，即月科指期貨最後交易價4757，升143點，高水5點，成交210736張。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 17:45 《外圍焦點》美國公布領先指標
20/07/2026 15:06 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7497.25跌0.5點
20/07/2026 09:15 期指高開190點報24660，國指期貨升74點報8182
20/07/2026 09:13 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7504.0升6.25點
20/07/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數147906張，增15240張
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