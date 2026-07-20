即月期指最後交易價25152升682點，成交115451張

即月期指最後交易價25152，升682點，高水9點，成交115451張。即月國指期貨最後交易價8387，升279點，高水5點，成交141624張。另外，即月科指期貨最後交易價4757，升143點，高水5點，成交210736張。

《經濟通通訊社20日專訊》