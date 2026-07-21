恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數264872張減逾二萬六張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為264872張，較前減26845張；若計入其他月份的未平倉合約，總數344956張，減26173張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|264872
|-26845
|344956
|-26173
|17/07(五)
|291717
|20701
|371129
|21875
|16/07(四)
|271016
|-9039
|349254
|-5971
|15/07(三)
|280055
|-3195
|355225
|-2028
|14/07(二)
|283250
|11390
|357253
|14083
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|98557
|-14556
|162879
|-14084
|17/07(五)
|113113
|-2316
|176963
|-359
|16/07(四)
|115429
|-3176
|177322
|-768
|15/07(三)
|118605
|1931
|178090
|3666
|14/07(二)
|116674
|-374
|174424
|2162
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
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