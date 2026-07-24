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24/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報24975點，升9點，高水12點

　　即月期指在夜期時段開市報24970點，升4點，高水7點，最新報24975點，升9點，高水12點，合約成交109張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8276點，升5點，高水5點，最新報8275點，升4點，高水4點，合約成交353張。
《經濟通通訊社24日專訊》

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24/07/2026 09:15  期指低開304點報24906，國指期貨跌91點報8259

24/07/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7454.25升9.25點

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