【夜期時段】即月期指最新報24975點，升9點，高水12點

即月期指在夜期時段開市報24970點，升4點，高水7點，最新報24975點，升9點，高水12點，合約成交109張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8276點，升5點，高水5點，最新報8275點，升4點，高水4點，合約成交353張。

《經濟通通訊社24日專訊》