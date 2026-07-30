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期貨新聞

30/07/2026 16:31

8月期指最後交易價25903升134點，高水44點

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為25818，即月國指期貨估計結算價為8637，而即月科指期貨估計結算價為4810。

　　8月期指最後交易價25903，升134點，高水44點，暫成交106,906張。8月國指期貨最後交易價8673，升52點，高水28點，暫成交192,529張。另外，8月科指期貨最後交易價4817，跌34點，高水13點，暫成交202,175張。
《經濟通通訊社30日專訊》

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