8月期指最後交易價25903升134點，高水44點

是日期指結算，即月期指估計結算價為25818，即月國指期貨估計結算價為8637，而即月科指期貨估計結算價為4810。



8月期指最後交易價25903，升134點，高水44點，暫成交106,906張。8月國指期貨最後交易價8673，升52點，高水28點，暫成交192,529張。另外，8月科指期貨最後交易價4817，跌34點，高水13點，暫成交202,175張。

《經濟通通訊社30日專訊》