8月期指最後交易價25903升134點，高水44點

是日期指結算，即月期指估計結算價為25818，即月國指期貨估計結算價為8637，而即月科指期貨估計結算價為4810。
8月期指最後交易價25903，升134點，高水44點，暫成交106,906張。8月國指期貨最後交易價8673，升52點，高水28點，暫成交192,529張。另外，8月科指期貨最後交易價4817，跌34點，高水13點，暫成交202,175張。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
30/07/2026 16:31
是日期指結算，即月期指估計結算價為25818，即月國指期貨估計結算價為8637，而即月科指期貨估計結算價為4810。
8月期指最後交易價25903，升134點，高水44點，暫成交106,906張。8月國指期貨最後交易價8673，升52點，高水28點，暫成交192,529張。另外，8月科指期貨最後交易價4817，跌34點，高水13點，暫成交202,175張。
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