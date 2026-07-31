恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210057張，增955張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210057張，較前增955張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233277張，增1631張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/07(四)
|210057
|955
|233277
|1631
|29/07(三)
|56302
|-54148
|287948
|3421
|28/07(二)
|110450
|-79076
|284527
|-4146
|27/07(一)
|189526
|-22273
|288673
|27945
|24/07(五)
|211799
|-1693
|260728
|7065
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/07(四)
|125815
|6336
|139707
|6896
|29/07(三)
|16048
|-39647
|148859
|-10902
|28/07(二)
|55695
|-59396
|159761
|-18104
|27/07(一)
|115091
|-18128
|177865
|15732
|24/07(五)
|133219
|-1085
|162133
|2240
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
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