31/07/2026 19:18
《日入而息》本港第二季GDP預估增長4.3%遜預期，中海外逾69億奪市建局紅磡項目
|本港第二季本地生產總值預估升4.3%，遜預期
|政府今年首個財季錄得128億港元盈餘
|金管局表示2026年上半年存款總額及港元存款分別上升4.9%及5.3%；6月份新申請貸款個案按月增加12.5%至12117宗；截至6月底外匯基金總資產為44636億港元，按月增加729億；第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為4356宗，按季下跌61.9%
|中海外(00688)以逾69億元投得市建局紅磡庇利街/浙江街項目地皮，高於市場預期
|恒隆地產(00101)半年盈利跌近17%收入增23%，派息維持12港仙；中期基本純利按年跌10%至14.36億元，整體租賃收入升5%；恒隆集團(00010)半年盈利增7%收入升22%，派息維持21港仙；盧韋柏10月辭任恒隆集團及恒隆地產行政總裁及執董，恒隆系稱已物色到繼任人
|恒隆指第三、四季內地零售料可錄高單位數增長，料未來數周公布新任CEO人選
|信義光能(00968)中期純利跌94.8%至3901.6萬人幣，派息0.23港仙
|信義能源(03868)中期純利跌28.9%至3.2億人幣，派息減至2.1港仙
|房屋局指未來3至4年一手住宅潛在供應跌至9.6萬伙，近4年首度跌穿10萬伙關口
|統計局指7月製造業PMI走低，因基數高及部分行業進入生產淡季；內地7月官方製造業PMI創五個月低，逆周期政策出台必要性增強；內地7月官方製造業PMI降至49.2%，低於預期
|財政部指上半年國企利潤同比增2.4%，營收降2%
|傳特斯拉考慮出售中國業務，特斯拉中國指不實消息；馬斯克否認特斯拉考慮剝離中國業務，中國外交部稱反對泛國家安全概念
|日韓疑聯手干預匯率，韓元兌美元匯率一度升至9個月高點；韓國KOSPI指數暴漲17.91%，創下有史以來最大單日漲幅
《即日市況》
|恒指收升25點受制兩萬六，全周升921點連升五周，AI概念復炒聯想漲一成
《深滬股市》
|滬指收升0.72%按月挫6.4%，科技股震盪，創業板本月跌逾兩成
《美元匯價》
|歐元最新報1.1504/06，日圓最新報160.02/05
《公司業績》
|恒隆集團(00010)半年盈利增7%收入升22%，派息維持21港仙；第三、四季內地零售料可錄高單位數增長，料未來數周公布新任CEO人選；盧韋柏10月辭任恒隆集團及恒隆地產行政總裁及執董，恒隆系稱已物色到繼任人
|恒隆地產(00101)半年盈利跌近17%收入增23%，派息維持12港仙；中期基本純利按年跌10%至14.36億元，整體租賃收入升5%
|信義光能(00968)中期純利跌94.8%至3901.6萬人幣，派息0.23港仙
|信義能源(03868)中期純利跌28.9%至3.2億人幣，派息減至2.1港仙
《公司資訊》
|雲知聲(09678)中標廣西南寧模數空間項目
|嘉利國際(01050)發不明跌因，強調集團營運持續穩步增長
|敏捷控股(00186)9648.3萬元人幣購得湛江遂溪土地，發展住宅項目
|國泰(00293)東京返港客機機尾擦跑道，調查歸類為意外；香港快運明日起上調燃油附加費，香港往返內地以外地區航班加41%至339元
|滙豐傳洽轉移英國巨額退休金資產，涉資逾1960億港元，保險公司主動接洽
|阿里(09988)發布Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash，更聽得懂專業詞匯；阿里千問據報已在特斯拉車機內測，上車在即
|小鵬汽車(09868)、智元機器人等將率先接入Seedance 2.5
|大山教育(09986)正式向上市覆核委員會署理秘書提出異議
|高科橋(09963)何興富辭任董事會主席及執董，任國棟辭任執董
|中信銀行(00998)副行長賀勁松辭去職務
|德琪醫藥(06996)龍振國辭任首席財務官，郭睿獲委任為首席商務官
|交銀國際(03329)附屬向合夥企業維港紐帶創科有限合夥基金認繳出資1億元
|金輝控股(09993)集團正與相關債權人就其違約借款的重組、展期或清償進行磋商
|泰德醫藥(03880)丁麗君已獲委任為首席財務官
|復宏漢霖(02696)HLX43聯合貝伐珠單抗聯合或不聯合化療用於晚期/轉移性實體瘤治療的臨床試驗申請獲批
|中海外以逾69億元投得市建局紅磡庇利街／浙江街項目地皮，高於市場預期
|HKTVmall續推「平日限定優惠」及「周末85折」
|明發集團(00846)剩餘兩間中國附屬公司已遞交董事變更申請
|泰德醫藥(03880)成功完成HEPCLUDEX原料藥之美國FDA上市許可前檢查
|天津發展(00882)滕飛辭任董事會主席及執行董事，張旺接任
|萬科(02202)控虧、減虧是今年核心經營目標之一，短期控虧壓力仍較大
|匯舸環保(02613)公眾持股量恢復至26.48%，符合上市規則最低要求
|山西安裝(02520)委任王建軍接任公司總經理
《中國要聞》
|習近平稱加強無人智能技術軍事應用，逐步構建智能化軍事體系
|發改委表示「十五五」規劃109項重大工程加快實施；加快推動國家人工智能應用中試基地布局建設；加快規劃建設「六張網」，力爭盡快形成實物工作量；實施更加積極有為宏觀政策，增強經濟發展和物價回升內生動力；近期正抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案；中歐班列上半年共開行11186列，同比增20%
|國務院表示公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可被禁出境
|內地第12批藥品集採首輪報價結束，265家企業擬中選
|工信部指上半年規上互聯網企業利潤總額近990億，同比增16.6%；工信部赴奇瑞、蔚來、江淮隨機抽取樣車、動力電池等轉送檢測
|統計局指7月製造業PMI走低，因基數高及部分行業進入生產淡季；內地7月官方製造業PMI創五個月低，逆周期政策出台必要性增強；內地7月官方製造業PMI降至49.2%，低於預期
|財政部指上半年國企利潤同比增2.4%，營收降2%
|內地汽柴油價明起每噸分別上調685元、655元，年內第十漲；內地再降國內航線燃油附加費，800公里以上降至70元、800公里及以下40元
|市監總局積極推動網絡餐飲電子證照，杜絕「幽靈外賣」
|金監總局等四部門嚴防違法違規人員金融行業內流動，對重大問題終身問責；內地出台實施意見健全金融機構治理，嚴禁股東濫權或違規干預經營管理
|外匯局指6月外匯市場總計成交4.11萬億美元
|人行1340億逆回購利率持平，全口徑計本周放水8215億
|五礦集團原總經理國文清涉嚴重違紀違法，主動投案受查
|ChinaJoy上海開幕，米哈遊缺席，金山世遊帶《憤怒的小鳥》回歸中國市場
|字節內地推出Seedance 2.5視頻生成模型，單次生成30秒高質短片
|宇樹科技指FCC禁令不影響現有主要產品，但後續開發產品或無法在美銷售
|庫克稱蘋果已在中國獲准推出首批「Apple智能」功能
|傳特斯拉考慮出售中國業務，特斯拉中國指不實消息；馬斯克否認特斯拉考慮剝離中國業務，中國外交部稱反對泛國家安全概念
|彭博指中國境內股票ETF7月淨流入勢創歷史新高，AI交易動盪之際大資金入場
|DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測，V4-Pro正式版將盡快發布
|萬豐奧威eVTOL完成韓國海上公開飛行，與當地大學合作培訓專業人才
|昇世集團發布AI實驗室計劃，承諾投入3000萬元初始資金
《寶島快訊》
|台股收升近8%報43119.75點，台積電史上第三次漲停
《大國博弈》
|中國商務部表示延長加拿大豌豆澱粉反傾銷調查期限
|中國貿促會促歐盟刪除或修改具國別指向和歧視性等規則安排
《國際要聞》
|伊朗稱摧毀美軍駐約旦三架F-35戰機，中央司令部否認；中東戰事推高供應風險，國際油價邁向3月以來最佳月度表現
|白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱美國可能延續壓低油價措施
|兩萬多名非法移民闖入西班牙休達市，是歐洲5P年來最大移民危機
|日本熊本縣地震增至35死，過萬人入住避難中心
《外圍經濟》
|日本央行將利率維持在1厘，下半年核心CPI漲幅低於預期；彭博經濟研究指日本央行料按兵不動，下次加息會在12月；日本央行行長植田和男稱需更重視物價上行風險；美財長指日圓低估，日當局疑大手干預，分析指162-165區間成防線；道富指日本干預日圓匯率的規模估計在5萬億日圓；ING指日本短期內可能進一步干預日圓
|日韓疑聯手干預匯率，韓元兌美元匯率一度升至9個月高點；韓國KOSPI指數暴漲17.91%，創下有史以來最大單日漲幅
|美國次季GDP增長放緩遜預期
|Situational Awareness基金在股市受挫，城堡大舉接盤其AI相關持倉
|微軟市值單日大增4500億美元，創個股歷史之最；諾亞控股指微軟與Meta財報分化，AI投資進入回報驗證階段
《其他消息》
|工信部副部長熊繼軍率團訪問港澳，就深化工信領域合作深入交流並簽合作文件
|陳茂波稱北都將採具彈性發展模式，考慮透過港投公司投資進駐北都的企業
|鄧炳強視察皇崗口岸港方口岸區，主持跨部門會議全力推進籌備工作；黎棟國稱新皇崗口岸正式開通前須進行多元化場景演練，確保達到原來設計效果
|勞工處修訂《竹棚架守則》及《金屬棚架守則》，棚架底護板強度須足以預防工人及物件墮下且防火
|運輸署指1400個往來港澳非商用私家車常規配額，下周五起接受申請
|創維汽車國產純電動SUV的士首度在港亮相，預計最快8月投入服務
|丘應樺稱人口老化帶來挑戰機遇，政府續推銀髮經濟
|滙豐私銀料今明兩年美國將維持利率不變，維持對美股溫和偏高比重；半導體及記憶體股出現回調反映資金輪動，非市場爆發投降式拋售
|2027年文憑試考試費將上調4%，考六科總考試費為3776元
|MSCI指市場重現2000年科網泡沫高峰前夕集中升市，半導體股其後5年或跑輸大市最多30%
|奧雅納王兆麒稱今年住宅施工量料達1.5萬伙，貨尾量仍高發展商不急於高價搶地
|房屋局指未來3至4年一手住宅潛在供應跌至9.6萬伙，近4年首度跌穿10萬伙關口
|嘉里郭氏家族據報8800萬成功收購灣仔皇后大道東舊樓物業
|中原CCL按周跌0.39%，連續7周於160點上下高位橫行
|奧雅納指紅磡庇利街/浙江街項目高預期上限中標為市場注入一支強心針，料落成呎價達3萬元
|政府今年首個財季錄得128億港元盈餘；本港第二季本地生產總值預估升4.3%，遜預期
|金管局表示2026年上半年存款總額及港元存款分別上升4.9%及5.3%；6月份新申請貸款個案按月增加12.5%至12117宗；截至6月底外匯基金總資產為44636億港元，按月增加729億；第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為4356宗，按季下跌61.9%
|恒生指數公司表示中證恒生滬港通AH股精明指數調入兆易創新及瀾起科技
|政府委任第三代互聯網發展專責小組成員
|競委會延續班輪船舶共用協議集體豁免命令，有效期至2031年8月
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