《日入而息》本港第二季GDP預估增長4.3%遜預期，中海外逾69億奪市建局紅磡項目

雲知聲(09678)中標廣西南寧模數空間項目

嘉利國際(01050)發不明跌因，強調集團營運持續穩步增長

敏捷控股(00186)9648.3萬元人幣購得湛江遂溪土地，發展住宅項目

國泰(00293)東京返港客機機尾擦跑道，調查歸類為意外；香港快運明日起上調燃油附加費，香港往返內地以外地區航班加41%至339元

滙豐傳洽轉移英國巨額退休金資產，涉資逾1960億港元，保險公司主動接洽

阿里(09988)發布Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash，更聽得懂專業詞匯；阿里千問據報已在特斯拉車機內測，上車在即

小鵬汽車(09868)、智元機器人等將率先接入Seedance 2.5

大山教育(09986)正式向上市覆核委員會署理秘書提出異議

高科橋(09963)何興富辭任董事會主席及執董，任國棟辭任執董

中信銀行(00998)副行長賀勁松辭去職務

德琪醫藥(06996)龍振國辭任首席財務官，郭睿獲委任為首席商務官

交銀國際(03329)附屬向合夥企業維港紐帶創科有限合夥基金認繳出資1億元

金輝控股(09993)集團正與相關債權人就其違約借款的重組、展期或清償進行磋商

泰德醫藥(03880)丁麗君已獲委任為首席財務官

復宏漢霖(02696)HLX43聯合貝伐珠單抗聯合或不聯合化療用於晚期/轉移性實體瘤治療的臨床試驗申請獲批

中海外以逾69億元投得市建局紅磡庇利街／浙江街項目地皮，高於市場預期

HKTVmall續推「平日限定優惠」及「周末85折」

明發集團(00846)剩餘兩間中國附屬公司已遞交董事變更申請

泰德醫藥(03880)成功完成HEPCLUDEX原料藥之美國FDA上市許可前檢查

天津發展(00882)滕飛辭任董事會主席及執行董事，張旺接任

萬科(02202)控虧、減虧是今年核心經營目標之一，短期控虧壓力仍較大

匯舸環保(02613)公眾持股量恢復至26.48%，符合上市規則最低要求