【夜期時段】５月期指最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２１９１６點，跌
１１點，低水９２點，最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點，合約成交２０８張。
５月國指期貨在夜期時段開市報８０４８點，跌２點，低水２０點，最新報８０４８點，跌
２點，低水２０點，合約成交１４７張。
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29/04/2025 17:20
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１１點，低水９２點，最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點，合約成交２０８張。
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