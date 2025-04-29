【夜期時段】５月期指最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２１９１６點，跌

１１點，低水９２點，最新報２１９１１點，跌１６點，低水９７點，合約成交２０８張。

５月國指期貨在夜期時段開市報８０４８點，跌２點，低水２０點，最新報８０４８點，跌

２點，低水２０點，合約成交１４７張。

