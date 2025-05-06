期指高開１５２點報２２５７５，國指期貨升５５點報８２７５

《經濟通通訊社６日專訊》期指高開１５２點報２２５７５，國指期貨高開５５點報
８２７５，科指期貨高開４３點報５２７７。
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06/05/2025 09:15
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06/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１６９７２６張減１２５０張
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