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28/05/2025 09:15

期指高開６２點報２３３４０，國指期貨升３０點報８４７１

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開６２點報２３３４０，國指期貨高開３０點報
８４７１，科指期貨高開２６點報５１９２。

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