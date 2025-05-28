【夜期時段】即月期指最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２９點，跌１０點，低水
２９點，最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點，合約成交１９２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４３０點，跌３點，低水１４點，最新報８４２４點，跌
９點，低水２０點，合約成交１５０６張。
【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票
28/05/2025 17:20
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２９點，最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點，合約成交１９２張。
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