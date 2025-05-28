【夜期時段】即月期指最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２９點，跌１０點，低水

２９點，最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點，合約成交１９２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４３０點，跌３點，低水１４點，最新報８４２４點，跌

９點，低水２０點，合約成交１５０６張。

