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期貨新聞

28/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２９點，跌１０點，低水
２９點，最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點，合約成交１９２張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４３０點，跌３點，低水１４點，最新報８４２４點，跌
９點，低水２０點，合約成交１５０６張。

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