《神州期貨》上期所擬允海外投資者全面參與交易，以外匯作保證金

《經濟通通訊社２８日專訊》上海期貨交易所昨就上期所業務規則國際化草案公開徵求意見

，擬允許海外投資者全面參與上期所產品交易，並建議允許參與者將外匯作為人民幣計價交易的

抵押品。《彭博》認為，這意味著中國即將邁出開放其龐大大宗商品市場的史上最大步伐，並指

這一備受期待的舉措將起到多方面的作用，包括幫助中國實現長期以來的抱負－－更直接地影響

其經濟所依賴的進口大宗商品的價格，還將有助於提升人民幣作為在金融市場中挑戰美元的國際

貨幣的吸引力。



草案顯示，上期所業務規則國際化改造總體思路為：一是實現上期所平台國際化，全面引入

境外參與者，打通境外參與者參與期貨交易全流程。二是助力提升人民幣國際化程度，實行人民

幣計價，外匯作為保證金等制度。三是探索中國特色期貨監管制度和業務模式，完善交割制度，

為未來上期所品種國際化提供可借鑑可複製經驗。



草案並顯示，上期所規則國際化改造主要涉及制定、修訂３４項第二層級業務規則。改造的

主要內容中，在結算制度方面，草案提出建全人民幣計價、外匯作為保證金制度，增加分級結算

、委託結算制度，完善結算帳戶和資金往來管理制度。規則國際化改造確立人民幣作為上期所結

算幣種，增加外匯作為保證金的資產類型，明確強制換匯規定；完善分級結算內容，增加委託結

算制度；明確上期所、會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶期貨結算帳戶類型及其帳戶

資金往來相關管理規定。（ｓｌ）

