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29/05/2025 09:15

期指低開２９點報２３２１０，國指期貨升３７點報８４７０

　　《經濟通通訊社２９日專訊》期指低開２９點報２３２１０，國指期貨高開３７點報
８４７０，科指期貨高開１８點報５１８３。

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