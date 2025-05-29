期指低開２９點報２３２１０，國指期貨升３７點報８４７０

《經濟通通訊社２９日專訊》期指低開２９點報２３２１０，國指期貨高開３７點報
８４７０，科指期貨高開１８點報５１８３。
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29/05/2025 09:15
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下一篇新聞︰29/05/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９９６﹒０升逾９３點
29/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數４２９９８張減２２７４２張
29/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６７４０１張減４４１０４張
29/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２７１６６張，減３６０９８張
28/05/2025 19:22 《再戰明天》美國公布首季個人消費等數據，石藥理想汽車公布業績
28/05/2025 19:20 《日入而息》ＳＨＥＩＮ傳棄倫敦申港上市，瑞銀上調香港經濟預測
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