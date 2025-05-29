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29/05/2025 19:37

《再戰明天》歐洲央行管委發表講話，美國公布個人消費等數據

　　《經濟通通訊社２９日專訊》歐洲央行管委發表講話，及美國公布個人消費等數據，料為周
五（３０日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，新西蘭財長威利斯進行預算後簡報。周五本港時間８：２５ａｍ，
達拉斯聯儲總裁洛根為一場活動致開幕詞，並參與對話。４：３０ｐｍ，意大利央行總裁暨歐洲
央行管委帕內塔在意大利央行年度會議發表講話。
　
＊日本公布失業率等數據，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周五７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月失業率，料維持於
２﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由０﹒２％逆轉至下滑１﹒４％，年
率升幅料由１％收窄至０﹒１％；４月零售銷售月率料由下滑１﹒２％改善至升０﹒５％，年率
升幅料由３﹒１％收窄至３％。９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑８﹒８％
改善至升３％；４月零售銷售月率升幅料維持於０﹒３％。１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動
工，年率料由３９﹒１％逆轉至下滑１８﹒１％。２：００ｐｍ，德國公布４月零售銷售，月率
升幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％。４：００ｐｍ，歐元區公布４月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料
由３﹒６％擴大至３﹒７％。４：３０ｐｍ，香港公布４月貨幣供應Ｍ１；４月貨幣供應Ｍ２；
４月貨幣供應Ｍ３。８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄
至０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消費，料由
０﹒７％降至０﹒２％；４月個人所得料由０﹒５％降至０﹒３％；４月批發庫存月率升幅料維
持於０﹒４％。９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒６升至
４５﹒１。１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２降至
５１﹒５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：集海資源（０２４８９）、速騰聚創（０２４９８）、創
陞控股（０２６８０）、中國新零售供應鏈（０３９２８）等。（ｗａ）

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