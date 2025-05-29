《再戰明天》歐洲央行管委發表講話，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社２９日專訊》歐洲央行管委發表講話，及美國公布個人消費等數據，料為周

五（３０日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，新西蘭財長威利斯進行預算後簡報。周五本港時間８：２５ａｍ，

達拉斯聯儲總裁洛根為一場活動致開幕詞，並參與對話。４：３０ｐｍ，意大利央行總裁暨歐洲

央行管委帕內塔在意大利央行年度會議發表講話。



＊日本公布失業率等數據，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周五７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月失業率，料維持於

２﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由０﹒２％逆轉至下滑１﹒４％，年

率升幅料由１％收窄至０﹒１％；４月零售銷售月率料由下滑１﹒２％改善至升０﹒５％，年率

升幅料由３﹒１％收窄至３％。９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑８﹒８％

改善至升３％；４月零售銷售月率升幅料維持於０﹒３％。１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動

工，年率料由３９﹒１％逆轉至下滑１８﹒１％。２：００ｐｍ，德國公布４月零售銷售，月率

升幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％。４：００ｐｍ，歐元區公布４月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料

由３﹒６％擴大至３﹒７％。４：３０ｐｍ，香港公布４月貨幣供應Ｍ１；４月貨幣供應Ｍ２；

４月貨幣供應Ｍ３。８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄

至０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消費，料由

０﹒７％降至０﹒２％；４月個人所得料由０﹒５％降至０﹒３％；４月批發庫存月率升幅料維

持於０﹒４％。９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒６升至

４５﹒１。１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２降至

５１﹒５。



在本港，明日公布業績的公司有：集海資源（０２４８９）、速騰聚創（０２４９８）、創

陞控股（０２６８０）、中國新零售供應鏈（０３９２８）等。（ｗａ）

