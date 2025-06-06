即月期指最後交易價２３７２３跌７３點，成交５９７０８張

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２３７２３，跌７３點，低水７０點，成交
５９７０８張。即月國指期貨最後交易價８６０１，跌３７點，低水２９點，成交５７４８３張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２６４，跌４５點，低水２３點，成交８６１０６張。
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06/06/2025 16:46
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06/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３７０５點，跌１８點，低水８８點
06/06/2025 15:27 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９７０﹒０升２４點
06/06/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５３﹒３升７﹒３點
06/06/2025 09:15 期指高開４１點報２３８３７，國指期貨升２０點報８６５８
06/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６７０８２張增９１３６張
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