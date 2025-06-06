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06/06/2025 16:46

即月期指最後交易價２３７２３跌７３點，成交５９７０８張

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２３７２３，跌７３點，低水７０點，成交
５９７０８張。即月國指期貨最後交易價８６０１，跌３７點，低水２９點，成交５７４８３張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２６４，跌４５點，低水２３點，成交８６１０６張。

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