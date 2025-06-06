美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９７０﹒０升２４點

標普與美債孳息率最新行情
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名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
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標普５００六月期貨 ５９７０﹒００ ５９４６﹒００ ２４﹒００ ０﹒４０％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒８８６％ ４﹒８８％
十年期美國債券孳息率 ４﹒３９１％ ４﹒３９％
五年期美國債券孳息率 ３﹒９８８％ ３﹒９９％
三年期美國債券孳息率 ３﹒８９２％ ３﹒９０％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒９２０％ ３﹒９２％
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黃金價格最新行情
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名稱 １５：０１報價
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本地倫敦金 ３３６０﹒４０╱３３６０﹒６９
本地倫敦銀 ３６﹒１２╱３６﹒１６
九九金 ３１４８０
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上述報價只供參考用
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