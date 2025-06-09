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09/06/2025 15:05

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６００２﹒０跌４﹒８點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００六月期貨　　　６００２﹒００　６００６﹒７５　－４﹒７５　－０﹒０８％
三十年期美國債券孳息率　４﹒９７２％　　　４﹒９６％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒４９９％　　　４﹒５１％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　４﹒０９６％　　　４﹒１３％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　３﹒９９０％　　　４﹒０３％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　４﹒００５％　　　４﹒０４％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３３２３﹒６１╱３３２３﹒９０
　　本地倫敦銀　　　３５﹒９８╱３５﹒９８　　
　　　九九金　　　　　　　３１０１０　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

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